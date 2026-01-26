Así fue la jornada de Tercera Asturfútbol: El Sporting C sigue líder
El cuadro gijonés golea en Mareo y consigue mantenerse una semana más como primer clasificado de la Primera Asturfútbol
J . A.
La décimo octava jornada de Primera Asturfútbol se saldó con goleada del líder, el Sporting C, que le metió seis goles en Mareo a un Tineo que marcha en decimocuarta posición. El equipo gijonés se mantiene en cabeza de la clasificación, aunque empatado a puntos con el Hispano, que también hizo los deberes. Ganó al Vallobín por 3-2 en La Ferrota.
El Puerto Vega, cuarto clasificado, perdió a domicilio contra el Universidad de Oviedo, lo que no le permite recortar distancia con los líderes de la Primera Asturfútbol. El Andés, por su parte, venció por 4-1 al San Claudio en San Pedro y se queda a tan solo un punto del Puerto Vega.
Astur y Roces son los inmediatos perseguidores. Ambos se enfrentaron el sábado en un partido que venció el cuadro gijonés en casa de los ovetenses por 1-3. El Condal hizo los deberes y venció a domicilio en casa del Europa, que se mantiene fuera de la zona de peligro. El Muros empató sin goles en casa del Unión Comercial. Estos últimos no pudieron sumar de tres para salir de la zona roja de la clasificación. La Fresneda venció por 2-4 en La Veigona, feudo del Luarca, que tan solo ha podido sumar seis puntos en lo que va de temporada y se mantiene colista de la clasificación.
El Barcia, penúltimo de la primera Asturfútbol, perdió el sábado en casa del Valdesoto por 2-0. Ahora mismo, el Barcia tiene la salvación a tres puntos.
