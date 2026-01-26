Así les fue a los clubes asturianos en el Regional de natación disputado este fin de semana

El Club Natación Santa Olaya (CNSO) y el Grupo Covadonga se impusieron este fin de semana en la categoría absoluta del Campeonato de Asturias de natación celebrado en piscina de 50 metros en las instalaciones grupistas. El Santa Olaya lo hizo en categoría masculina, mientras que el Grupo Covadonga lo hizo en la femenina. En chicos, el segundo puesto fue precisamente para la entidad grupista y el tercer lugar en el cajón lo ocupó el Club Natación Cuencas Mineras. Mientras, el segundo lugar en chicas fue para el Santa Olaya y el tercero para el Cuencas Mineras, confirmado así el dominio de los dos clubes gijoneses (Santa Olaya y Grupo Covadonga) de la natación asturiana.

El campeonato dejó también varias mejores marcas asturianas. Yago Suárez Aller (CNSO) estableció el nuevo récord autonómico de 17 años en los 50 mariposa con un tiempo de 25.55. Natalia Labes Dobre (CNSO) logró la mejor marca asturiana de 17 años en 50 mariposa (28.02) y 100 mariposa (1:02.93), mientras que Sofía Finca Carriles (CNSO) firmó la mejor marca de 16 años en 50 espalda con 30.30.

Ante los resultados obtenidos en el campeonato, la Federación Asturiana de Natación felicitó a todos los participantes y destacó a los nadadores que formarán parte de la selección asturiana, que competirá del 13 al 15 de febrero en el Campeonato de España por selecciones autonómicas, que se celebrará en Ourense.

El Santa Olaya y el Grupo Covadonga también se repartieron los títulos en las categorías inferiores. En infantil masculina, el triunfo fue para el Santa Olaya, seguido del Grupo Covadonga y del CN Avilés, mientras que en infantil femenina se impuso el Grupo Covadonga, con el Santa Olaya en segunda posición y el CN Avilés tercero. En categoría júnior masculina volvió a dominar el Santa Olaya, por delante del Grupo Covadonga y del CN Las Anclas, y en júnior femenina el primer puesto correspondió al Grupo Covadonga, con el Santa Olaya segundo y el CN Las Anclas tercero.

La cita también sirvió para que la Federación Asturiana de Natación rindiera un emotivo homenaje a Juan Manuel Cuesta Fernández, Janel Cuesta, figura histórica de la natación en Asturias.