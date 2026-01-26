El presidente del Alimerka Oviedo Baloncesto hace balance de la primera vuelta: "El gran objetivo es seguir llevando a más de 4.500 personas al Palacio"

Fernando Villabella, presidente del Alimerka Oviedo Baloncesto, sabía que el actual era un año importante para el club por el reto que suponía el traslado al Palacio de los Deportes. El resultado, con casi 3.500 socios y cerca de 5.000 espectadores por partido, ha superado sus pronósticos más optimistas. Al final de la primera vuelta en Primera FEB, por si fuera poco, el equipo está compitiendo bien y metido en puestos de play-off. Todo junto habla de que el baloncesto está viviendo un momento dorado en la capital del Principado.

Balance de la primera vuelta.

Muy bueno. El equipo es octavo y, siendo justos, le pondría un notable alto, un ocho y medio. Estamos muy contentos. En este deporte puedes estar un poco mejor o un poco peor por detalles, por partidos que se ganan o se pierden en el último segundo, pero el balance es claramente positivo, tanto por resultados como por sensaciones.

¿Qué destacaría del equipo?

El rendimiento, la forma de jugar y, sobre todo, lo que está pasando en el Palacio. El equipo compite bien y conecta mucho con la gente.

¿Es el Palacio la mejor noticia para el Alimerka esta temporada?

Es algo extraordinario, un auténtico hito en la historia del baloncesto ovetense. En mis 63 años recuerdo muy pocos eventos de baloncesto masculino con más de 5.000 personas: el Mundial del 86 o la final de la ACB que se jugó en Oviedo. Lo que estamos viviendo ahora no es normal.

Todas las imágenes de la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto ante el Fibwi Palma / Mario Canteli

Lo más llamativo es la regularidad en la asistencia.

Exacto. Empezamos con 5.000 personas ante Estudiantes y desde entonces no hemos bajado de los 4.000. Hay una continuidad. Hemos pasado de 1.000 socios a 3.500, algo histórico tras 21 años en Pumarín.

¿Este cambio de escenario modifica la perspectiva de futuro?

Sin duda. El Palacio nos ha permitido no perder la rueda de los competidores de nuestra zona. La liga crecía, los presupuestos crecían y nosotros estábamos estancados. Ahora podemos seguir el ritmo inflacionario de la competición. Si estuviéramos en Pumarín, estaríamos en la cola de la clasificación.

¿El impacto económico está siendo mayor del esperado?

Mucho mayor. Al hacer el presupuesto fuimos muy conservadores porque no sabíamos cómo iba a responder la afición. Ahora la asistencia es muy superior a lo previsto y el equipo está funcionando, así que la situación económica es buena, con cierto colchón.

¿Dónde se sitúa el club en el ranking económico de la liga?

Cuartos por la cola. Esa es la realidad. Hay un grupo de equipos peleando por la permanencia y estamos ahí, aunque ahora la perspectiva es distinta a cuando estábamos en Pumarín.

¿El Palacio abre más posibilidades a medio plazo?

Sí, y todavía más de las que ya está trayendo. Pero es fundamental que el equipo ayude: que compita, que haga disfrutar a la gente. Hay una sensación muy bonita en la calle, gente que te dice que nunca había ido al baloncesto y que fue y se lo pasó genial.

¿En cuántos años ve al Alimerka Oviedo Baloncesto en la ACB?

No pienso mucho en eso. Ahora estamos viviendo un sueño: meter 5.000 personas en un partido de baloncesto en una ciudad como Oviedo. Mi preocupación es mantenerlo. Siempre decía que no queríamos ser un bonsái, sino un tejo milenario. Hemos trasplantado el tejo a una maceta enorme y ahora hay que adaptarse.

Pero en el horizonte siempre está la ACB, ¿no?

Claro. Si hace 21 años me dicen que a estas alturas no estábamos en la ACB pensaría que es un fracaso. Tuvimos oportunidades y las perdimos. Ahora es más sencillo subir desde el punto de vista económico, pero los presupuestos han crecido muchísimo y la dificultad sigue siendo enorme.

¿Qué me dice de la cantera?

El objetivo no es tanto ser campeón de Asturias en todas las categorías como sacar jugadores. Que salga gente como Iyana Martín, Jorge Arias o Alonso Meana es el verdadero éxito. Campeones hay uno cada año, jugadores de ese nivel no salen tan a menudo.

¿Es tan difícil dar el salto al primer equipo?

Muchísimo. En baloncesto tienes 12 fichas y es complicado hacer hueco. Aun así, el objetivo del club siempre debe ser el de formar jugadores y jugadoras para eso.

¿Qué grado de satisfacción tiene con la plantilla y el cuerpo técnico?

Absoluta. Íñigo (de la Villa, director deportivo) y Javi (Rodríguez, entrenador) forman un tándem fantástico. Javi es un líder, tiene al equipo con él. De hecho, varios jugadores condicionaron su continuidad a que él siguiera. Eso dice mucho de su liderazgo.

El éxito de la campaña de abonados también tiene mucho trabajo detrás, ¿no?

Sí, y ahí Ferdi, el director general, ha sido clave. Todo esto es ‘culpa’ suya. La campaña estaba preparada incluso un año antes de llegar al Palacio y se ha hecho un trabajo extraordinario.

¿Esperaban tanto éxito?

Yo no. Pensaba en la mitad. Ferdi sí lo veía. Incluso siendo prudentes hablábamos de 2.000 socios y hemos llegado a 3.500.

¿Dónde sitúa al OCB en el panorama deportivo asturiano?

Siendo justos, quitando del Sporting y del Oviedo, estamos en tercer lugar entre los espectáculos deportivos de Asturias. Metemos una media de 4.500 personas cada partido. Eso no lo logra casi nadie.

¿Cómo es la relación con las instituciones?

El Ayuntamiento de Oviedo cumple más que de sobra, especialmente con el Palacio. Al Principado le pedimos un poco más, aunque va mejorando poco a poco. Aun así, estamos por debajo de otras regiones.

¿Y el apoyo privado?

Alimerka es fundamental. Su compromiso con el deporte asturiano es ejemplar y hay que agradecerlo públicamente. Su implicación va mucho más allá de lo económico.

Para terminar, ¿qué le pide a esta temporada tan especial?

Entrar en el play-off sería precioso, pero sobre todo quiero que el equipo sea atractivo y que el Palacio siga llenándose. Mantener este nivel de asistencia es el gran objetivo. El equipo va a competir siempre y eso es la mejor garantía.