La resignación del único avilesino de la plantilla del Avilés: "No me dan ganas de celebrar mi gol sin la victoria"

A pesar de anotar su primer gol en el Suárez Puerta, Berto Cayarga reconoce que las sensaciones con "agridulces". "Veníamos de una victoria en Bilbao y queríamos conseguir los tres puntos en casa, es lo que más nos está costando este año. Estamos consiguiendo buenos resultado fuera, que es lo más complicado, y en casa nos está costando", lamenta el avilesino, que no quiere pensar en excusas y solo tiene en su mente el próximo encuentro ante el Mérida "para corregir errores y ganar".

"Nos han tocado rivales complicados en casa y a veces la suerte no nos está sonriendo, pero eso no es excusa. El campo está igual para los dos equipos. Tenemos que corregir errores, estar más concentrados en las acciones clave del partido para tratar de mejorar", analiza Cayarga, que quiere "olvidar el partido del Lugo cuanto antes". "En la segunda parte entraron bien, generaron muchas ocasiones y al final acabaron metiendo", señala el extremo sobre el encuentro ante el cuadro lucense.

Cayarga ya suma dos tantos esta temporada con la camiseta del Avilés, aunque el que anotó ante el Lugo es el primero en el Suárez Puerta. "Meter gol sin conseguir la victoria no te da ganas de celebrarlo. Me hubiese gustado haber conseguido al menos un punto. Ni pienso en el tanto", reconoce el blanquiazul, que confiesa haberle dedicado el gol a su novia, Paloma, y a su grupo de amigos.