Así ve Diego Baeza, presidente del Real Avilés, la situación del césped del Suárez Puerta
Diego Baeza, presidente del Avilés, explicó ayer en Zona Mixta, la tertulia de los medios del club blanquiazul, la delicada situación del césped del estadio Suárez Puerta, que empeora notablemente con la llegada de las lluvias, así como las limitaciones de la entidad para afrontar una solución definitiva.
Baeza calificó de “absurdo invertir casi un millón de euros” debido a la situación de la concesión del estadio, de titularidad municipal. “Si tuviese una concesión como queremos y se nos dejase hacer lo que tenemos voluntad, pues a lo mejor sí que se hace, pero es que tampoco puedo hacer más”, señaló.
El dirigente insistió en que el club no está en disposición de asumir una inversión de entre 800.000 y 1.000.000 de euros “en algo que no es suyo y que no sabe si va a poder gestionar”. “Es una realidad que se asume, no pasa nada”, añadió, aunque recalcó que, incluso en el mejor de los escenarios, “el campo está mal para los dos equipos”.
Baeza subrayó además el elevado coste del mantenimiento del terreno de juego, que cifró en torno a 6.000 euros mensuales.
