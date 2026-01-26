Así vio Dani Vidal la jugada más polémica del Avilés-Lugo: "Para mí no hay mano"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, confesó que, bajo su punto de vista, en el gol anulado a Eze en la derrota ante el Lugo (1-2) "no hay mano". Además, el catalán se mostró muy crítico con el estado del césped del Suárez Puerta. "Nos gustaría jugar a otras cosas, pero últimamente aquí en casa es complicado", reconoció el técnico, visiblemente molesto.

Análisis del partido

“En la primera parte entramos muy bien al partido, estando en campo contrario y generando situaciones de gol. Nada más empezar nos pusimos por delante en el saque de banda y ellos, en la primera aproximación que entraron al área, empataron. Eso no nos pasó factura, seguimos atacando e incluso pudimos ponernos 2-1. En la segunda mitad nos costaron los cambios. Queríamos ir hacia adelante, pero nos costó adaptarnos. Ellos estuvieron un poco mejor. Con la segunda batería de cambios igualamos el partido. Me voy jodido, creo que hay poco que recriminar a los chicos”.

El césped

“El campo está como está. Tienes que competir, nos gustaría jugar a otras cosas, pero últimamente aquí en casa es complicado. Los rivales juegan aquí una vez durante toda la temporada, nosotros cada dos por tres tenemos que jugar con el campo en un estado que no nos gusta. No lo usamos como excusa, pero es una realidad”.

El gol anulado

“Si hubiésemos metido el gol antes descanso seguramente la historia cambia. He visto la mano repetida, nos dicen por activa y por pasiva que tiene que ser la imagen clara. Para mí no es mano”.

Los errores atrás

“El primer gol del Lugo es una acción de cobertura que sale Babin fuera y realiza un despeje que queda corto. Los apoyos en este campo son los que son, en un césped normal ese despeje, y más un jugador del nivel de Babin, llegaría 25 metros más lejos. Ellos juegan muy rápido por dentro, podríamos haber defendido mejor, pero al final el rival también te fuerza. El segundo llega en un corner en el que a Kevin Bautista se le va la marca en la primera peinada y, en la segunda, Eze se despista”.

Eze, de héroe a villano

“Es algo que pasa muchas veces con los defensas, puedes hacer un partido brillante y que en una acción en la que te despistes el fútbol te castiga. El chico sigue haciendo un trabajo regular, de estar concentrado, que era lo que le pedíamos. Estoy contento porque cuando pasan errores así los jugadores levantan la mano y lo reconocen. Ese es el camino para mejorar”.

El debut de Rivera

“A Rivera le falta ritmo de competición, pero eso se coge jugando. Necesitamos intentar ponerlo lo más rápido posible a buen nivel. Está apretando en los entrenamientos. Hoy se ha visto que, con el mal estado del campo, no ha perdido ni un solo balón. Nos va a dar pausa y criterio”.

Mercado de fichajes

“Miguel Linares y Antonio Cruz están trabajando en posibles situaciones que se puedan dar al final de mercado, si algo nos beneficia para subir el nivel seguramente haya algún movimiento”.

Edu Cortina

“Esta semana ha empezado a hacer algunas pequeñas. Lleva muchos meses recuperándose, entre Linares y él hablarán y llevarán a cabo la situación que sea más ventajosa tanto para él como para el club”.