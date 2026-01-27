40 años del Club Voleibol La Calzada: del Colegio Cervantes a la Superliga

El Club Voleibol La Calzada celebra este año 40 años desde su constitución oficial, aunque su historia real comenzó bastante antes, cuando todavía no había estatutos ni cargos. “El acta fundacional es del 86, pero el voleibol en La Calzada empezó en el 80, en el Colegio Cervantes”, recuerda Geles García, una de las fundadoras, que sitúa ahí el origen de un proyecto que nació desde el barrio y para el barrio.

El origen del voleibol en el barrio de La Calzada

Aquel primer impulso fue casi intuitivo. Geles García, jugadora de voleibol y con un fuerte vínculo con La Calzada, llegó al Cervantes junto a otra compañera movida por la convicción de que “el barrio necesitaba conocer un deporte distinto”. “Fuimos simplemente voluntarias, el profesor de Educación Física nos abrió las puertas y empezamos”, explica, subrayando que no había más plan que las ganas de poner el voleibol en marcha.

Durante esos primeros años todo se sostenía desde el voluntariado. No había cuotas, ni fichas, ni gastos federativos, y las equipaciones las proporcionaban los propios centros educativos. “No se pagaba absolutamente nada, entrenábamos de forma altruista”, rememora Geles García, que cifra en unas 25 jugadoras el primer núcleo del club, entonces limitado al ámbito escolar.

Del voluntariado a la estructura oficial del club

El crecimiento fue progresivo pero constante. De competir en los Juegos Escolares Municipales se pasó a pelear campeonatos de Gijón y de Asturias, hasta que la estructura legal de los clubes base permitió dar el siguiente paso. “En el 86 decidimos oficializarlo como club con el apoyo de las asociaciones de familias”, cuenta Geles García, que recuerda una directiva formada por apenas seis personas y un trámite mucho más sencillo que el actual.

Los resultados no tardaron en llegar. La Calzada dio el salto nacional: “En el 94-95 fuimos quintas de España y al año siguiente logramos un bronce, perdiendo la semifinal por 3-2”, relata Geles García, señalando aquel equipo como la base de lo que después serían los años más brillantes del club.

El salto a la élite y la llegada a la Superliga

Esa generación marcó el camino hacia la élite. A finales de los 80, el club ascendió a Liga C y, tras dos temporadas, dio el salto definitivo. “La base de ese equipo fue la que luego dio origen al conjunto que llegó a Superliga”, explica la fundadora, que sitúa el momento culminante en la temporada 2001-2002.

Aquella fase de ascenso, disputada en Gijón, es uno de los recuerdos más vivos en la memoria del club. “Fue espectacular, el pabellón lleno, gradas supletorias, autoridades… aquello fue apoteósico”, rememora Geles García sobre un ascenso que llevó a La Calzada a competir durante cuatro temporadas en la máxima categoría del voleibol español.