El Avilés se desangra en el Suárez Puerta: la diferencia entre los datos como local y visitante
El cuadro blanquiazul es el sexto peor local de su grupo en Primera Federación, dato que choca con sus registros como visitante, donde es el cuarto mejor
Este Avilés está demostrando tener dos caras. Cuando juega lejos de Asturias, los blanquiazules no dejan de cosechar buenos resultados, pero cuando compite en su propio feudo la imagen es totalmente diferente. Los avilesinos son el sexto peor local de Primera Federación, superando incluso por dos equipos que ahora mismo ocupan puestos de descenso. El Suárez Puerta, lejos de ser una fortaleza, está empezando a desmoronarse.
El Avilés ha jugado en lo que llevamos de campaña once partidos como local, en los que ha cosechado más derrotas, cinco, que victorias, cuatro. Además, empató en dos ocasiones. Estos datos colocan al club blanquiazul como el sexto peor local de su grupo de Primera Federación por detrás de la Ponferradina, Arenteiro (próxima visita de los de Dani Vidal), Osasuna B, Guadalajara y Cacereño. Estos datos se explican, en parte, por la dificultad del calendario. Por el feudo avilesino han pasado ya equipos como el Racing de Ferrol, el Tenerife, el Celta Fortuna y el Pontevedra, cuatro de los cincos equipos que actualmente ocupan los puestos de play-off de ascenso.
Otro punto que sirve también para dar contexto es el estado del propio césped. Cierto es que el Avilés tendría que estar más que acostumbrado a que, cuando llueve, el campo no está en las mejores condiciones, más si cabe cuando varios de los jugadores de la actual plantilla ya estaban en la pasada campaña. Eso sí, hay que tener en cuenta que los futbolistas tan solo pisan el Suárez Puerta una vez cada dos semanas, por lo que no tienen mucho margen para poder adaptarse a las condiciones del terreno de juego.
La diferencia en los datos
Lo más llamativo es la diferencia entre los datos del Avilés jugando como local o de visitante. Mientras que en casa son el sexto peor equipo de su grupo, fuera son el cuarto mejor visitante, con cinco victorias, cuatro derrotas y un empate. La diferencia también se ve en los registros goleadores. Mientras que en el Suárez Puerta tan solo han anotado once goles en diez partidos, fuera de Asturias han conseguido diecinueve dianas en un encuentro menos. A nivel defensivo las cifras son similares, aunque se debe tener en cuenta que los blanquiazules han jugado un partido menos como visitantes.
El Avilés vuelve este sábado a su estadio para medirse al Mérida, que acaba de perder a su gran estrella, el delantero Álvaro García. La ocasión parece propicia para poder olvidar la mala racha como local y volver a aspirar a los puestos de play-off. Ahora toca consultar el parte meteorológico durante toda la semana.
