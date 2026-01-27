Bombazo para el ataque del Avilés: los blanquiazules cierran a un delantero de Segunda División

Bombazo para el ataque del Avilés. Los blanquiazules se han hecho con los servicios de Aitor Uzkudun, delantero centro que aterriza en el Suárez Puerta cedido por el Andorra, equipo de Segunda División. La dirección deportiva blanquiazul, liderada por Miguel Linares, quiere darle más potencia de fuego a su técnico, Dani Vidal, y con este movimiento han conseguido aumentar la competencia en el puesto del “9”, donde ya cuentan con Raúl Rubio y con Javi Cueto. El delantero renueva un año más con el cuadro andorrano, hasta el 2028, antes de poner dirección al Suárez Puerta

Criado en la cantera de la Real Sociedad y del Eibar, Uzkudun es un delantero centro de 25 años que este verano cambió, al igual que su entrenador Ibai Gómez, el Arenas de Getxo por el Andorra, ascendiendo a Segunda División. Antes se fogueó en el Calahorra, donde anotó dos tantos y dio una asistencia en más de 1.700 minutos. La pasada campaña, la de su explosión, generó trece goles, repartidos en nueve dianas y cuatro pases de gol. Con el cuadro vasco llegó a disputar más de 2.500 minutos, siendo clave para que consiguiesen el ascenso a Primera Federación.

Este verano Uzkudun cambió el Arenas de Getxo por el Andorra, pero el punta no está teniendo los minutos esperados. Hasta el momento no ha jugado ningún partido de liga como titular, saliendo como revulsivo en trece encuentros. En el último partido del conjunto del Principado ante el Huesca estuvo convocado, aunque sin participar. En Copa del Rey, ante el Valle de Egües, sí salió de inicio, sumando un tanto y una asistencia.

Con este movimiento el Avilés suma más potencia de fuego para su frente de ataque, donde actualmente cuenta con dos nombres, Javi Cueto y Raúl Rubio. Ninguno de los dos apunta a salir en los próximos días, por lo que entre los tres tendrán que disputarse el puesto de ‘9’ en el once de Dani Vidal. El ariete asturiano es el máximo goleador del club con siete dianas, seis de ellas saliendo como suplente, mientras que Raúl Rubio, que hasta ahora estaba siendo el delantero centro titular, suma dos dianas en su cuenta particular.