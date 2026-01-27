La campeona de España de cross asegura que la mente «es un 80% del éxito de la competición"

Isa Barreiro (Gijón, 1999) aún asimila lo conseguido el domingo en Almodóvar del Río. La atleta gijonesa se proclamó campeona de España de cross tras imponerse en un circuito durísimo, marcado por el barro y el desgaste físico, un escenario en el que supo gestionar la carrera con cabeza y paciencia. "Ser campeona de España de cross es el título más complicado de conseguir en atletismo", reconoce, todavía con la emoción reciente de una victoria que llega después de un invierno brillante y tras dejar atrás los problemas físicos que le impidieron competir con continuidad la pasada temporada.

¿Cuándo es realmente consciente de que el título era suyo: durante la carrera o al cruzar la meta?

Soy de las que piensan que no hay que dar nada por sentado, aunque lo veas claro. En esta carrera, además, no lo tuve nada claro porque el circuito era muy complicado. Sí que conseguí abrir algo de hueco respecto a la segunda, pero la tenía cerca y sabía que venía con fuerza. Así que hasta que no crucé la meta no respiré tranquila. Tocó apretar hasta el último metro.

Ha dicho que le hacía "mucha ilusión" este campeonato de España. ¿Por qué este cross era especial respecto a otros títulos o carreras importantes?

Ganar siempre hace ilusión, pero el campeonato de España de cross es probablemente el título más complicado del atletismo. En el cross nos juntamos atletas de muchas disciplinas: maratón, obstáculos, 5.000, 10.000 o incluso 1.500. Esa dificultad lo hace todavía más especial. Y, además, el cross es algo que me gusta mucho desde pequeña, lo disfruto muchísimo, y cuando algo te gusta tanto, siempre se vive de otra manera.

¿Desde cuándo es especial el cross?

Desde que empecé a hacer atletismo, con cinco o seis años. De hecho, mi primera carrera fue un cross, así que es una disciplina que me acompaña desde el principio.

¿Qué se le pasó por la cabeza nada más terminar, después de un invierno tan bueno y de lo vivido el año pasado?

Pensé sobre todo en todo lo que había pasado antes. El año pasado había conseguido volver a competir tras años complicados por las lesiones y le tenía muchas ganas a este campeonato también por eso, porque llevaba tiempo sin poder correr cross con continuidad. Esa regularidad de muchos meses entrenando se acaba notando en los resultados, que es lo que más necesitas en el atletismo.

¿Era una carrera para ir de menos a más o desde el inicio tenía claro que había que estar delante?

Sabía que tenía que llegar al final con fuerzas. El circuito no me beneficiaba demasiado, porque se me dan mejor los crosses con barro, pero que te permiten correr rápido, y aquí eso era imposible. Llevaba toda la semana lloviendo y había zonas con charcos en los que te hundías hasta la rodilla. Aproveché las partes donde se podía correr un poco mejor y en las más duras intenté resolverlo bien.

¿En qué momento sintió que estaba más fuerte que sus rivales?

Eran cinco vueltas y fue a falta de dos cuando conseguí abrir un poco de hueco. Ahí pensé que era el momento de intentar ampliar la distancia todo lo posible y luego, en la última vuelta, mantenerlo como pudiera. El circuito castigaba mucho las piernas y tocó sufrir hasta el final.

Sacó una ventaja pequeña pero decisiva. ¿Le obligó eso a correr con la cabeza además de con las piernas?

Totalmente. Para mí la cabeza es un 80% del éxito de la competición. Lógicamente tienes que estar bien físicamente, pero si no sabes gestionar la carrera o te equivocas de táctica, te puede hacer ganar o perder. En un campeonato así es clave saber leer la carrera.

El año pasado apenas pudo competir en cross por los problemas con el ciático. ¿Qué fue lo más duro de esa etapa, mentalmente?

Parar siempre es complicado, y más cuando es por lesión. A mí lo que me ayuda es pensar que es algo pasajero: puede durar más o menos, pero sabes que se va a acabar y que luego vendrán nuevos objetivos. Hay que tener mucha paciencia, que es fácil decirlo, pero cuando lo estás viviendo cuesta.

Viendo cómo ha rendido este invierno, ¿diría que este título es también una especie de revancha personal?

Sí, un poco sí. Se podría decir que es quitarse una espinita.

Ha encadenado buenas marcas y grandes sensaciones. ¿Es el mejor momento de su carrera deportiva?

Espero que no sea el mejor, porque quiero más, pero sí que es verdad que ahora mismo estoy en un estado de forma muy bueno. La clave está en la continuidad: si consigo enlazar muchos meses de trabajo, creo que este verano puede ser muy bueno.

¿Nota que ahora corre con más confianza y paciencia que hace unos años?

Sí, sobre todo aprendes mucho de los errores. Te enfrentas a circuitos nuevos, lesiones, situaciones distintas, y todo eso te enseña. Ahora tengo más controlado el aspecto mental, que es clave en un campeonato.

¿Qué significa llevar a Asturias a lo más alto en un campeonato de España tan exigente?

Las asturianas siempre estamos orgullosas de ser de Asturias. Además, nos quedamos a solo un punto del podio por comunidades y eso da todavía más ganas de cara al futuro. Creo que tenemos nivel para estar ahí.

¿Qué objetivos se marca a corto y medio plazo?

A corto plazo, a mediados de febrero tengo el campeonato de España de 10 kilómetros en ruta, que es una cita importante para cerrar el invierno. Luego ya pensaré en la pista, en el 5.000 y el 10.000, con el objetivo de estar en el Europeo de verano.

Cuando dentro de unos años mire atrás y recuerde este campeonato, ¿cómo cree que lo recordará?

Seguramente por el barro, sin duda. Pero también con cariño, porque no era el circuito ideal para mí y supe gestionarlo bien. Creo que me servirá para el futuro, para motivarme cuando vuelva a encontrarme con un circuito así.

