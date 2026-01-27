Diego Díaz causa baja en el Marino de Luanco tras cuatro temporadas y media en el club

Desde su llegada a Miramar, Diego Díaz ha sido un futbolista importante en todas las campañas en las que el equipo logró cumplir sus objetivos, destacando por su compromiso diario y su aportación en momentos decisivos. Entre ellos, sobresale el recordado partido ante el Navalcarnero, en el que el Marino de Luanco consiguió la salvación in extremis, con Diego Díaz siendo uno de los protagonistas.

El centrocampista se despide del club con un balance de 14 goles, muchos de ellos aún muy presentes en la memoria de la afición por su espectacularidad, especialmente por sus potentes disparos desde fuera del área.

Desde el Marino de Luanco agradecieron a Diego Díaz “su entrega y profesionalidad durante estos años, así como desearle la mayor de las suertes en su futuro, tanto en el ámbito deportivo como en el personal. Gracias por todo, Diego. Miramar siempre será tu casa”.