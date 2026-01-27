El Lenense vuelve a creer

El Lenense volvió a ganar, pero lo verdaderamente importante no fue el 2-0 ante el Titánico en El Sotón, sino todo lo que ese triunfo representa. Diecinueve jornadas después de aquel estreno victorioso ante el Llanes en la primera jornada de la temporada, el equipo de Lena rompió por fin una larguísima sequía que había lastrado la moral y la clasificación. Lo hizo además en el momento más delicado de la temporada, ante su gente y frente a un rival directo por la permanencia como es el Titánico, en un duelo marcado por la tensión, la urgencia y la necesidad compartida de ambos conjuntos.

La victoria supone mucho más que tres puntos. Tal y como explicó Manuel Ángel García, el presidente del club, fue "una inyección de moral muy grande" para un vestuario que llevaba demasiadas semanas cargando con una pesada mochila. "Los jugadores necesitaban ganar. Habían hecho partidos buenos, como contra el Caudal o L’Entregu, pero no logramos la victoria. Conseguirla el domingo les quitó un peso enorme de encima", reconocía. No era una final, pero sí un partido clave, casi vital, ante un adversario que previsiblemente peleará hasta el final por el mismo objetivo.

El encuentro también sirvió para confirmar el buen impacto del mercado invernal. Una de las novedades el partido fue el debut del nuevo guardameta, Pelayo Vázquez, que disputó su primer partido tanto con el Lenense como en la categoría. "Era su debut y rindió muy bien", subrayó el presidente, satisfecho con la seguridad que transmitió el portero, llegado desde la categoría Asturfútbol (antigua Preferente). En un contexto de máxima presión, su estreno no pudo ser más alentador.

Otro de los nombres propios fue el del central Jorge, una de las incorporaciones recientes. Aunque ya había tenido minutos en jornadas anteriores, volvió a demostrar su fiabilidad en un encuentro de alta exigencia. "Jorge jugó e hizo un muy buen partido", destacó el presidente, confirmando que los refuerzos están siendo útiles en un momento clave del curso. En total, el Lenense reforzó su plantilla con dos centrales y un portero, incorporaciones que empiezan a dar sus frutos.

En el apartado ofensivo, la tarde tuvo un sabor especial para Pelayo Paíno, autor de uno de los goles y protagonista por marcar el primer tanto de su carrera en Tercera Federación. Un detalle simbólico dentro de una victoria cargada de significado colectivo.

El choque estuvo condicionado, además, por la meteorología. El fuerte viento que azotó El Sotón fue un factor más a tener en cuenta. "Es un campo donde suele hacer bastante aire y no te queda otra que adaptarte", explicaba el presidente. "Cuando lo tienes a favor, lo utilizas; cuando lo tienes en contra, intentas jugar más raso. Es para todos igual". El Lenense supo manejar esas circunstancias mejor que su rival.

Noticias relacionadas

Más allá del resultado, la clasificación refleja ahora un escenario completamente abierto. El Lenense sale de los puestos de descenso, deja por debajo al Industrial y ve cómo Tuilla y Titánico comparten el farolillo rojo con 11 puntos. "Somos varios equipos muy igualados y lo importante es ganar a los rivales directos", insistía el presidente, restando presión al próximo compromiso ante el Llanera, líder de la categoría. Tras 19 partidos de espera, el Lenense vuelve a respirar y, sobre todo, vuelve a creer.