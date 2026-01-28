Bombazo en el Gijón Premier Pádel: La pareja número uno del mundo jugará en Asturias
Agustín Tapia y Arturo Coello confirmaron su presencia en el torneo a los pocos minutos de abrirse las inscripciones y desde la organización esperan “un cartel de lujo” tanto en el cuadro masculino como en el femenino
Bombazo en el Gijón Premier Pádel P2. La primera pareja confirmada para este torneo, que se disputará del 1 al 8 de marzo en el Palacio de los Deportes de La Guía, no es ni más ni menos que la conformada por el argentino Agustín Tapia y por el español Arturo Coello, los número uno del ranking Premier Padel -el principal circuito- a nivel mundial.
Esta es la primera y única pareja confirmada para el Gijón Premier Pádel, pero desde la organización confían en que sirva como un punto de inflexión para tener "un cartel de lujo tanto en el circuito masculino como femenino". En los próximos días se irán confirmando el resto de parejas de ambos cuadros hasta completar el listado definitivo.
El de Gijón será el segundo escenario de una exigente temporada y contará con dos alicientes muy importantes. Uno de ellos, que es la primera parada del circuito en 2026 en España y, el otro, que será una oportunidad de lujo para ver en acción a las nuevas parejas de esta temporada, en la que como es habitual ha habido cambios significacitvos.
NOTICIA EN CONSTRUCCIÓN
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Manu hace historia y enamora con su solidario gesto tras conseguir el bote más alto de la historia de Pasapalabra: Antena 3 cambia su programación por el especial del histórico día del concursante
- Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
- Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo
- La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital