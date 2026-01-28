Bombazo en el Gijón Premier Pádel: La pareja número uno del mundo jugará en Asturias

Bombazo en el Gijón Premier Pádel P2. La primera pareja confirmada para este torneo, que se disputará del 1 al 8 de marzo en el Palacio de los Deportes de La Guía, no es ni más ni menos que la conformada por el argentino Agustín Tapia y por el español Arturo Coello, los número uno del ranking Premier Padel -el principal circuito- a nivel mundial.

Esta es la primera y única pareja confirmada para el Gijón Premier Pádel, pero desde la organización confían en que sirva como un punto de inflexión para tener "un cartel de lujo tanto en el circuito masculino como femenino". En los próximos días se irán confirmando el resto de parejas de ambos cuadros hasta completar el listado definitivo.

El de Gijón será el segundo escenario de una exigente temporada y contará con dos alicientes muy importantes. Uno de ellos, que es la primera parada del circuito en 2026 en España y, el otro, que será una oportunidad de lujo para ver en acción a las nuevas parejas de esta temporada, en la que como es habitual ha habido cambios significacitvos.

NOTICIA EN CONSTRUCCIÓN