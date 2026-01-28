José Manuel Fernández asume la presidencia del Club de Tenis de Luanco para tratar de recuperar el torneo: "No vamos a estar de brazos cruzados"

Tras el terremoto institucional y deportivo del pasado mes de diciembre en el Club de Tenis de Luanco, que terminó con la dimisión de su hasta entonces presidente, José María Ferrer, y con la cancelación del Torneo Tenis Playa de Luanco en 2026, el conjunto gozoniego va recuperando la normalidad. José Manuel Fernández, el único candidato que se presentó a las elecciones, asume la presidencia con responsabilidad por lo que viene. “Vengo para seguir manteniendo con vida al club y, sobre todo, para ejercer de interlocutor por si surge alguna iniciativa para retomar el Torneo Tenis Playa", explica el directivo a LA NUEVA ESPAÑA.

Para ello, Fernández no estará parado. "Esas iniciativas las vamos a tratar de provocar. No vamos a estar sentados de brazos cruzados”, comenta, aunque el luanquín tiene claro que necesitan ayuda externa. "Yo desde luego que no puedo. Sé muy bien el esfuerzo que conlleva y de forma altruista es muy posible", explica el directivo de 76 años. Por lo pronto, desde el club se trabaja en encontrar empresas que asuman la organización y ya han habido los primeros movimientos. “Hemos establecido algunos contactos a nivel nacional, aunque todavía es pronto”, subraya Fernández.

José Manuel Fernández fue cofundador del Torneo Tenis Playa de Luanco en 1971 y desde el primer momento lideró un proyecto que se convirtió en un acontecimiento único por el que pasaron grandes raquetas a nivel internacional. Fernández fue director del torneo hasta 1985 y, 10 años más tarde, regresó hasta que en 2013 decidió apartarse por cansancio y el torneo dejó de disputarse. Su figura también fue importante para el regreso de la competición. Tras la muerte de Manolo Galé en 2019, el directivo propuso realizarle un homenaje en La Ribera con un nuevo torneo que se mantuvo durante varios años.

La suspensión de la 39ª edición, prevista del 26 al 29 de julio de 2026, fue acordada por el Comité Organizador —integrado por el Club Tenis Luanco y el Ayuntamiento de Gozón— en una reunión celebrada el pasado 18 de diciembre. Según explicaron desde la organización, el torneo se encuentra en un punto límite debido al esfuerzo personal que exige y a la falta de apoyos suficientes para asumir su actual dimensión. Ahora, la llegada de José Manuel Fernández se espera que sirva como un punto de inflexión para tratar de recuperar uno de los clásicos del deporte asturiano de cara a las próximas ediciones.