Continua la "Operación Salida" en el Avilés: renueva con el club y se va cedido a un histórico del fútbol español

Continúa la "Operación Salida" en el Avilés. El club blanquiazul ha anunciado que Pablo Álvarez se va cedido, por lo que resta de temporada, al Numancia, uno de los clubes que lucha por el ascenso en Segunda Federación. Antes, eso sí, el centrocampista ha renovado su compromiso con la entidad asturiano, extendiendo su contrato hasta junio de 2027. Este movimiento no soluciona los problemas de fichas del club blanquiazul, ya que el llanerense es jugador sub-23, por lo que el cuadro avilesino aún tiene 19 jugadores senior en plantilla, lo que le obliga a dar una baja para poder inscribir a Aitor Uzkudun, su último fichaje invernal.

Pablo Álvarez tan solo ha sumado 105 minutos en lo que llevamos de temporada con el Avilés, saliendo como suplente en cinco encuentros. El llanerense llegó a prueba en verano al conjunto avilesino junto a Sergio Dacal y su talento hizo que, tras unas semanas, la dirección deportiva apostase por hacerse con sus servicios. Además de tener un gran trato de balón, el futbolista puede actuar tanto caído a banda, como se vio en el Langreo, como de mediapunta, su posición natural. En el Suárez Puerta se le vió también como pivote, un rol que el propio jugador reconoció que ya había probado en el Sporting. . "En el Sporting ya había jugado como un 6 posicional. Estaba acostumbrado a jugar más adelante, en la zona del 10 o tirado a banda, y me costó adaptarme. Es donde prefiero jugar, pero no tengo problema en adaptarme", subrayó en su presentación.

Esta es la segunda salida del Avilés durante el mercado invernal tras el adiós a Yasser. El cuadro blanquiazul tiene que dar todavía una baja más ya que, tras el fichaje de Uzkudun, tiene en plantilla a 19 jugadores senior, uno más de los que permite la normativa. Por el momento no hay una decisión tomada al respecto, algo que se podría alargar hasta el último día de mercado, el próximo 2 de febrero.