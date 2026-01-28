Continua la "Operación Salida" en el Avilés: renueva con el club y se va cedido a un histórico del fútbol español
Pablo Álvarez, centrocampista sub-23, se va al Numancia de Segunda Federación
Continúa la "Operación Salida" en el Avilés. El club blanquiazul ha anunciado que Pablo Álvarez se va cedido, por lo que resta de temporada, al Numancia, uno de los clubes que lucha por el ascenso en Segunda Federación. Antes, eso sí, el centrocampista ha renovado su compromiso con la entidad asturiano, extendiendo su contrato hasta junio de 2027. Este movimiento no soluciona los problemas de fichas del club blanquiazul, ya que el llanerense es jugador sub-23, por lo que el cuadro avilesino aún tiene 19 jugadores senior en plantilla, lo que le obliga a dar una baja para poder inscribir a Aitor Uzkudun, su último fichaje invernal.
Pablo Álvarez tan solo ha sumado 105 minutos en lo que llevamos de temporada con el Avilés, saliendo como suplente en cinco encuentros. El llanerense llegó a prueba en verano al conjunto avilesino junto a Sergio Dacal y su talento hizo que, tras unas semanas, la dirección deportiva apostase por hacerse con sus servicios. Además de tener un gran trato de balón, el futbolista puede actuar tanto caído a banda, como se vio en el Langreo, como de mediapunta, su posición natural. En el Suárez Puerta se le vió también como pivote, un rol que el propio jugador reconoció que ya había probado en el Sporting. . "En el Sporting ya había jugado como un 6 posicional. Estaba acostumbrado a jugar más adelante, en la zona del 10 o tirado a banda, y me costó adaptarme. Es donde prefiero jugar, pero no tengo problema en adaptarme", subrayó en su presentación.
Esta es la segunda salida del Avilés durante el mercado invernal tras el adiós a Yasser. El cuadro blanquiazul tiene que dar todavía una baja más ya que, tras el fichaje de Uzkudun, tiene en plantilla a 19 jugadores senior, uno más de los que permite la normativa. Por el momento no hay una decisión tomada al respecto, algo que se podría alargar hasta el último día de mercado, el próximo 2 de febrero.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Manu hace historia y enamora con su solidario gesto tras conseguir el bote más alto de la historia de Pasapalabra: Antena 3 cambia su programación por el especial del histórico día del concursante
- Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
- Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo
- El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI