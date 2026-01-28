Galicia vuelve a ser el verdugo de Asturias en la Copa de Regiones
El combinado asturiano cae derrotado en cuartos de final en A Malata y se despide de la opción de la final four
N.L.
La selección asturiana cayó derrotada ante Galicia (3-0) en los cuartos de final de la Copa de Regiones. El combinado dirigido por Clemente Sánchez, clasificado como la mejor segunda de todos los grupos, tuvo que viajar hasta A Malata para medirse al combinado gallego, que fue primero de grupo. El encuentro arrancó igualado, pero tras superar la media hora los locales se pusieron por delante a través de Lucas Camba. Justo antes del descanso, Uche puso la igualada, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. En el segundo tiempo los gallegos consiguieron dos goles en apenas cinco minutos (Adrián Lombao y Cambón) y sentenciaron el encuentro. Asturias vuelve a quedarse sin la final a cuatro, de nuevo, con Galicia como verdugo.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Manu hace historia y enamora con su solidario gesto tras conseguir el bote más alto de la historia de Pasapalabra: Antena 3 cambia su programación por el especial del histórico día del concursante
- Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
- Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo