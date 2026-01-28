Galicia vuelve a ser el verdugo de Asturias en la Copa de Regiones

La selección asturiana cayó derrotada ante Galicia (3-0) en los cuartos de final de la Copa de Regiones. El combinado dirigido por Clemente Sánchez, clasificado como la mejor segunda de todos los grupos, tuvo que viajar hasta A Malata para medirse al combinado gallego, que fue primero de grupo. El encuentro arrancó igualado, pero tras superar la media hora los locales se pusieron por delante a través de Lucas Camba. Justo antes del descanso, Uche puso la igualada, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. En el segundo tiempo los gallegos consiguieron dos goles en apenas cinco minutos (Adrián Lombao y Cambón) y sentenciaron el encuentro. Asturias vuelve a quedarse sin la final a cuatro, de nuevo, con Galicia como verdugo.