Síguenos en redes sociales:

La Nueva España

Ver más galerías relacionadas

5

EN IMÁGENES: Así fue el primer entrenamiento de Andrés Carmona con el Avilés

37

Todas las imágenes de la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto ante el Fibwi Palma

32

EN IMÁGENES: Así fue la San Silvestre de 2025 de Avilés

32

EN IMÁGENES: Así fue la multitudinaria San Silvestre de Fin de Año en Gijón

41

EN IMÁGENES: así fue el reñido triunfo en el Freestyle de Gijón ante un grandioso Melero

46

EN IMÁGENES: Así fue el debut de Asturias ante Navarra en un partido de fútbol femenino histórico en el Suárez Puerta

33

EN IMÁGENES: Así ha sido la presentación de las secciones del Grupo Covadonga

69

EN IMÁGENES: Ambientazo en el Alimerka Oviedo Baloncesto-Obradoiro

9

EN IMÁGENES: Así ha sido el encuentro de Copa del Rey entre el Avilés y el Real Ávila

38

EN IMÁGENES: El Real Avilés-Talavera disputado en el Suárez Puerta

29

EN IMÁGENES: Marco García y Lola Pérez reinan en una media maratón “de récord” en Oviedo

13

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación

EN IMÁGENES: Así ha sido el primer día de Aitor Uzkudun con el Avilés

Ver galería >

Aitor Uzkudun ha cambiado la nieve andorrana por la fuerte lluvia avilesina. El delantero guipuzcoano, tercer fichaje invernal del Avilés, se ha ejercitado este miércoles por primera vez con sus nuevos compañeros. El ariete, cedido hasta final de temporada por el Andorra de Segunda División, completó la sesión al mismo ritmo que el resto de futbolistas y sufrió en sus propias piel el mal tiempo que estos días está acompañando a la región. También participó Andrés Carmona, otro de los fichajes del cuadro blanquiazul durante este mes de enero. El que no estuvo en el entrenamiento fue Borja Granero, que se está recuperando de unas molestias.

EN IMÁGENES: Así ha sido el primer día de Aitor Uzkudun con el Avilés

Mara Villamuza

Aitor Uzkudun ha cambiado la nieve andorrana por la fuerte lluvia avilesina. El delantero guipuzcoano, tercer fichaje invernal del Avilés, se ha ejercitado este miércoles por primera vez con sus nuevos compañeros. El ariete, cedido hasta final de temporada por el Andorra de Segunda División, completó la sesión al mismo ritmo que el resto de futbolistas y sufrió en sus propias piel el mal tiempo que estos días está acompañando a la región. También participó Andrés Carmona, otro de los fichajes del cuadro blanquiazul durante este mes de enero. El que no estuvo en el entrenamiento fue Borja Granero, que se está recuperando de unas molestias.

EN IMÁGENES: Así ha sido el primer día de Aitor Uzkudun con el Avilés

Mara Villamuza

Aitor Uzkudun ha cambiado la nieve andorrana por la fuerte lluvia avilesina. El delantero guipuzcoano, tercer fichaje invernal del Avilés, se ha ejercitado este miércoles por primera vez con sus nuevos compañeros. El ariete, cedido hasta final de temporada por el Andorra de Segunda División, completó la sesión al mismo ritmo que el resto de futbolistas y sufrió en sus propias piel el mal tiempo que estos días está acompañando a la región. También participó Andrés Carmona, otro de los fichajes del cuadro blanquiazul durante este mes de enero. El que no estuvo en el entrenamiento fue Borja Granero, que se está recuperando de unas molestias.

EN IMÁGENES: Así ha sido el primer día de Aitor Uzkudun con el Avilés

Mara Villamuza

Aitor Uzkudun ha cambiado la nieve andorrana por la fuerte lluvia avilesina. El delantero guipuzcoano, tercer fichaje invernal del Avilés, se ha ejercitado este miércoles por primera vez con sus nuevos compañeros. El ariete, cedido hasta final de temporada por el Andorra de Segunda División, completó la sesión al mismo ritmo que el resto de futbolistas y sufrió en sus propias piel el mal tiempo que estos días está acompañando a la región. También participó Andrés Carmona, otro de los fichajes del cuadro blanquiazul durante este mes de enero. El que no estuvo en el entrenamiento fue Borja Granero, que se está recuperando de unas molestias.

EN IMÁGENES: Así ha sido el primer día de Aitor Uzkudun con el Avilés

Mara Villamuza

Aitor Uzkudun ha cambiado la nieve andorrana por la fuerte lluvia avilesina. El delantero guipuzcoano, tercer fichaje invernal del Avilés, se ha ejercitado este miércoles por primera vez con sus nuevos compañeros. El ariete, cedido hasta final de temporada por el Andorra de Segunda División, completó la sesión al mismo ritmo que el resto de futbolistas y sufrió en sus propias piel el mal tiempo que estos días está acompañando a la región. También participó Andrés Carmona, otro de los fichajes del cuadro blanquiazul durante este mes de enero. El que no estuvo en el entrenamiento fue Borja Granero, que se está recuperando de unas molestias.

EN IMÁGENES: Así ha sido el primer día de Aitor Uzkudun con el Avilés

Mara Villamuza

Aitor Uzkudun ha cambiado la nieve andorrana por la fuerte lluvia avilesina. El delantero guipuzcoano, tercer fichaje invernal del Avilés, se ha ejercitado este miércoles por primera vez con sus nuevos compañeros. El ariete, cedido hasta final de temporada por el Andorra de Segunda División, completó la sesión al mismo ritmo que el resto de futbolistas y sufrió en sus propias piel el mal tiempo que estos días está acompañando a la región. También participó Andrés Carmona, otro de los fichajes del cuadro blanquiazul durante este mes de enero. El que no estuvo en el entrenamiento fue Borja Granero, que se está recuperando de unas molestias.

EN IMÁGENES: Así ha sido el primer día de Aitor Uzkudun con el Avilés

Mara Villamuza

Aitor Uzkudun ha cambiado la nieve andorrana por la fuerte lluvia avilesina. El delantero guipuzcoano, tercer fichaje invernal del Avilés, se ha ejercitado este miércoles por primera vez con sus nuevos compañeros. El ariete, cedido hasta final de temporada por el Andorra de Segunda División, completó la sesión al mismo ritmo que el resto de futbolistas y sufrió en sus propias piel el mal tiempo que estos días está acompañando a la región. También participó Andrés Carmona, otro de los fichajes del cuadro blanquiazul durante este mes de enero. El que no estuvo en el entrenamiento fue Borja Granero, que se está recuperando de unas molestias.

EN IMÁGENES: Así ha sido el primer día de Aitor Uzkudun con el Avilés

Mara Villamuza

Aitor Uzkudun ha cambiado la nieve andorrana por la fuerte lluvia avilesina. El delantero guipuzcoano, tercer fichaje invernal del Avilés, se ha ejercitado este miércoles por primera vez con sus nuevos compañeros. El ariete, cedido hasta final de temporada por el Andorra de Segunda División, completó la sesión al mismo ritmo que el resto de futbolistas y sufrió en sus propias piel el mal tiempo que estos días está acompañando a la región. También participó Andrés Carmona, otro de los fichajes del cuadro blanquiazul durante este mes de enero. El que no estuvo en el entrenamiento fue Borja Granero, que se está recuperando de unas molestias.

EN IMÁGENES: Así ha sido el primer día de Aitor Uzkudun con el Avilés

Mara Villamuza

Aitor Uzkudun ha cambiado la nieve andorrana por la fuerte lluvia avilesina. El delantero guipuzcoano, tercer fichaje invernal del Avilés, se ha ejercitado este miércoles por primera vez con sus nuevos compañeros. El ariete, cedido hasta final de temporada por el Andorra de Segunda División, completó la sesión al mismo ritmo que el resto de futbolistas y sufrió en sus propias piel el mal tiempo que estos días está acompañando a la región. También participó Andrés Carmona, otro de los fichajes del cuadro blanquiazul durante este mes de enero. El que no estuvo en el entrenamiento fue Borja Granero, que se está recuperando de unas molestias.

EN IMÁGENES: Así ha sido el primer día de Aitor Uzkudun con el Avilés

Mara Villamuza

Aitor Uzkudun ha cambiado la nieve andorrana por la fuerte lluvia avilesina. El delantero guipuzcoano, tercer fichaje invernal del Avilés, se ha ejercitado este miércoles por primera vez con sus nuevos compañeros. El ariete, cedido hasta final de temporada por el Andorra de Segunda División, completó la sesión al mismo ritmo que el resto de futbolistas y sufrió en sus propias piel el mal tiempo que estos días está acompañando a la región. También participó Andrés Carmona, otro de los fichajes del cuadro blanquiazul durante este mes de enero. El que no estuvo en el entrenamiento fue Borja Granero, que se está recuperando de unas molestias.

Aitor Uzkudun ha cambiado la nieve andorrana por la fuerte lluvia avilesina. El delantero guipuzcoano, tercer fichaje invernal del Avilés, se ha ejercitado este miércoles por primera vez con sus nuevos compañeros. El ariete, cedido hasta final de temporada por el Andorra de Segunda División, completó la sesión al mismo ritmo que el resto de futbolistas y sufrió en sus propias piel el mal tiempo que estos días está acompañando a la región. También participó Andrés Carmona, otro de los fichajes del cuadro blanquiazul durante este mes de enero. El que no estuvo en el entrenamiento fue Borja Granero, que se está recuperando de unas molestias.

stats