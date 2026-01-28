EN IMÁGENES: Así ha sido el primer día de Aitor Uzkudun con el Avilés Actualizado: 28/01/2026 12:40 Ver galería > Aitor Uzkudun ha cambiado la nieve andorrana por la fuerte lluvia avilesina. El delantero guipuzcoano, tercer fichaje invernal del Avilés, se ha ejercitado este miércoles por primera vez con sus nuevos compañeros. El ariete, cedido hasta final de temporada por el Andorra de Segunda División, completó la sesión al mismo ritmo que el resto de futbolistas y sufrió en sus propias piel el mal tiempo que estos días está acompañando a la región. También participó Andrés Carmona, otro de los fichajes del cuadro blanquiazul durante este mes de enero. El que no estuvo en el entrenamiento fue Borja Granero, que se está recuperando de unas molestias.

