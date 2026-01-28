El Langreo se refuerza con un exjugador del Marino
El centrocampista Diego Díaz cambia Miramar por Ganzábal y se compromete con el Unión hasta el final de la presente campaña
El Unión Popular de Langreo sigue reforzando su plantilla en este mercado invernal. El último en llegar es Diego Díaz, que tras rescindir su contrato con el Marino de Luanco se compromete con el conjunto azulgrana hasta el final de la presente campaña. El centrocampista, de 26 años, tratará de aportar nuevas soluciones al equipo ahora dirigido por Manel Menéndez, que está a dos puntos de la salvación.
Diego Díaz permaneció en el Marino durante las últimas cuatro temporadas y media. En Miramar llegó a disputar más de 100 partidos en Segunda Federación y este curso acumulaba 17 encuentros entre todas las competiciones. Sin embargo, su cuota de participación era muy baja -menos de 400 minutos-, por lo que ambas partes acordaron su salida.
El centrocampista ofensivo llega a Ganzábal con el firme propósito de lograr la permanencia. Un reto complicado, pero que ya se afronta con más positivismo tras la llegada de Manel Menéndez, que ha conseguido cuatro puntos de seis posibles en sus únicos dos encuentros. Este fin de semana, el Unión recibe en casa al Bergantiños, rival de la zona media. Los langreanos se encuentran a dos puntos del Astorga, equipo que marca la salvación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Manu hace historia y enamora con su solidario gesto tras conseguir el bote más alto de la historia de Pasapalabra: Antena 3 cambia su programación por el especial del histórico día del concursante
- Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
- Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo
- La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital