El Langreo se refuerza con un exjugador del Marino

El Unión Popular de Langreo sigue reforzando su plantilla en este mercado invernal. El último en llegar es Diego Díaz, que tras rescindir su contrato con el Marino de Luanco se compromete con el conjunto azulgrana hasta el final de la presente campaña. El centrocampista, de 26 años, tratará de aportar nuevas soluciones al equipo ahora dirigido por Manel Menéndez, que está a dos puntos de la salvación.

Diego Díaz permaneció en el Marino durante las últimas cuatro temporadas y media. En Miramar llegó a disputar más de 100 partidos en Segunda Federación y este curso acumulaba 17 encuentros entre todas las competiciones. Sin embargo, su cuota de participación era muy baja -menos de 400 minutos-, por lo que ambas partes acordaron su salida.

El centrocampista ofensivo llega a Ganzábal con el firme propósito de lograr la permanencia. Un reto complicado, pero que ya se afronta con más positivismo tras la llegada de Manel Menéndez, que ha conseguido cuatro puntos de seis posibles en sus únicos dos encuentros. Este fin de semana, el Unión recibe en casa al Bergantiños, rival de la zona media. Los langreanos se encuentran a dos puntos del Astorga, equipo que marca la salvación.