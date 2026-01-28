Uzkudun ya es uno más en el Avilés: así ha sido el primer día del nuevo delantero blanquiazul

Aitor Uzkudun ha cambiado la nieve andorrana por la fuerte lluvia avilesina. El delantero guipuzcoano, tercer fichaje invernal del Avilés, se ha ejercitado este miércoles por primera vez con sus nuevos compañeros. El ariete, cedido hasta final de temporada por el Andorra de Segunda División, completó la sesión al mismo ritmo que el resto de futbolistas y sufrió en sus propias piel el mal tiempo que estos días está acompañando a la región. También participó Andrés Carmona, otro de los fichajes del cuadro blanquiazul durante este mes de enero. El que no estuvo en el entrenamiento fue Borja Granero, que se está recuperando de unas molestias.

Criado en la cantera de la Real Sociedad y del Eibar, Uzkudun es un delantero centro de 25 años que este verano cambió, al igual que su entrenador Ibai Gómez, el Arenas de Getxo por el Andorra, ascendiendo a Segunda División. Antes se fogueó en el Calahorra, donde anotó dos tantos y dio una asistencia en más de 1.700 minutos. La pasada campaña, la de su explosión, generó trece goles, repartidos en nueve dianas y cuatro pases de gol. Con el cuadro vasco llegó a disputar más de 2.500 minutos, siendo clave para que consiguiesen el ascenso a Primera Federación.

EN IMÁGENES: Así ha sido el primer día de Aitor Uzkudun con el Avilés / Mara Villamuza

Sus datos en el Andorra

Este verano Uzkudun cambió el Arenas de Getxo por el Andorra, pero el punta no está teniendo los minutos esperados. Hasta el momento no ha jugado ningún partido de liga como titular, saliendo como revulsivo en trece encuentros. En el último partido del conjunto del Principado ante el Huesca estuvo convocado, aunque sin participar. En Copa del Rey, ante el Valle de Egües, sí salió de inicio, sumando un tanto y una asistencia. Al Avilés ha llegado cedido por media temporada tras renovar una campaña más, hasta el 2028, con el cuadro andorrano.

Con este movimiento el Avilés suma más potencia de fuego para su frente de ataque, donde actualmente cuenta con dos nombres, Javi Cueto y Raúl Rubio. Ninguno de los dos apunta a salir en los próximos días, por lo que entre los tres tendrán que disputarse el puesto de ‘9’ en el once de Dani Vidal. El ariete asturiano es el máximo goleador del club con siete dianas, seis de ellas saliendo como suplente, mientras que Raúl Rubio, que hasta ahora estaba siendo el delantero centro titular, suma dos dianas en su cuenta particular.