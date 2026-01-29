El Avilés, con la potencia de fuego al máximo: estas son todas las posibilidades en ataque de los blanquiazules

El fichaje de Aitor Uzkudun ha servido para que Miguel Linares, director deportivo del Avilés, le haya puesto la guinda al ataque blanquiazul. Tres delanteros, otros tantos mediapuntas, dos extremos titulares en cada lado... Dani Vidal tiene a su disposición múltiples posibilidades para confeccionar su línea de ataque, con variedad de perfiles para adaptarse a los diferentes contextos de partido. El técnico catalán tiene en sus manos una gran potencia de fuego para tratar de asentarse en la zona alta de la tabla.

Cierto es que Uzkudun tan solo ha anotado un gol en lo que va de campaña, pero también lo es que el año pasado, en el Arenas de Getxo, demostró tener una pegada que hace falta en este Avilés. Además, para competir por el puesto de ‘9’ el cuadro blanquiazul tiene a Raúl Rubio, el delantero predilecto hasta el momento para Dani Vidal, y a Javi Cueto, el máximo goleador del equipo. El ariete maño da una dosis de esfuerzo y presión muy valiosa, aunque le están fallando las cifras, mientras que el asturiano no está consiguiendo mostrar su pegada cuando sale como titular. Uzkudun tiene por delante el reto de mezclar las virtudes de sus dos compañeros para ganarse la titularidad.

El '10', el hueco más caro

La mediapunta está siendo la posición con más candidatos del once. Santamaría parece la opción predilecta, aunque el gijonés está jugando los últimos encuentros como ‘9’. Por otro lado, Cayarga, el elegido durante las primeras semanas, ahora está jugando caído a banda izquierda. Kevin Bautista es otra de las opciones, para aprovechar así su facilidad para ver puerta, pero colocarlo en el hueco del ‘10’ lo aleja de su mejor posición, el doble pivote. Mientras, Natalio sigue esperando sus oportunidades desde el banquillo.

En las bandas la competencia por salir en el once titular es extrema. Tan solo Cayarga, que puede actuar tanto por dentro como en el costado, parece tener un puesto asegurado, mientras que el otro hueco se lo disputan tres nombres. Quicala e Isi Ros aportan más verticalidad, descaro y colmillo en ataque, mientras que Raúl Hernández es el más equilibrado de los tres, sumándole a su gran golpeo de balón mayor trabajo en facetas defensivas. Cabe destacar que, además, el Avilés está buscando un nuevo extremo en el mercado que suba el nivel en la posición, aunque esta operación apunta a alargarse hasta los últimos compases del mercado invernal, que finaliza el próximo 2 de febrero.

Pablo Álvarez, cedido

Con el que ya no puede contar Dani Vidal en su ecuación ofensiva es con Pablo Álvarez. El llanerense se ha marchado cedido, hasta final de temporada, al Numancia, equipo del grupo 1 de Segunda Federación que está peleando por el ascenso de categoría. Eso sí, antes de irse ha renovado un año más con la entidad avilesina, teniendo contrato hasta junio del 2027.

Con todas estas armas, a la espera de que llegue un regalo más antes del cierre del mercado, el Avilés quiere terminar de instalarse en la zona alta de la tabla. El técnico catalán tiene a su disposición una gran variedad de perfiles para poder amoldarse a diferentes contextos de partido y ahora solo falta que todo funcione sobre el césped. La primera prueba estará el próximo sábado, cuando los blanquiazules se midan en casa al Mérida. A ver si la potencia de fuego marca la diferencia.