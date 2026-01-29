Dani Vidal espera una salida en el Avilés antes del sábado: "El club ya ha hablado con los implicados"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, mostró su total confianza en su pareja titular en el centro de la zaga, Eze y Babin, y apuntó que, si nada se tuerce, serán los elegidos de cara al partido del próximo sábado ante el Mérida. Además, el técnico blanquiazul del mercado de fichajes, confesando que espera una salida antes de medirse al cuadro romano. Estas fueron sus palabras:

Los lesionados

«Borja Granero no estará disponible porque ante el Lugo le sacaron la quinta amarilla. Igualmente, había llegado justo al partido. Cueto evoluciona bien, pero no queremos correr con los plazos para evitar que pueda recaer. Viti ya completó el último entrenamiento de la semana pasada y esta la ha hecho con normalidad, estará disponible para el sábado».

Rivera, posible titular

«Christian sigue en línea con la pasada semana. Le pudimos dar unos 20 minutos, sabemos que si lo sacamos como titular estará para 45-60 minutos. Si no, lo utilizaré en el segundo tiempo. Para 90 minutos no está».

Andrés Carmona

«Tenemos las dos opciones de intentar meter a Andrés, viene con ritmo competitivo del Murcia. Es un central con muy buena salida de balón, rápido para la altura que tiene y tiene la capacidad de defender lejos del área. Además, por arriba, por los centímetros que tiene, va bien. Cumple con el perfil de jugador que buscábamos. Eze y Babin ya llevan dos partidos y, quitando alguna acción puntual, están rindiendo bien. Tenemos la opción de darle la titularidad a Carmona, pero lo natural es darle la continuidad a Eze y Babin».

La mejora en el mercado

«Creo que lo estamos consiguiendo, los movimientos que hemos hecho cumplen con las expectativas que teníamos. Aun quedan cuatro días de mercado y todo estará abierto hasta última hora».

Uzkudun

«Está disponible, creo que se podrá tramitar la ficha antes del partido, aunque no es algo que dependa de mí. Es un delantero que domina mucho el área, que es capaz de repetir esfuerzos y que es muy agresivo en el remate. Tira buenos desmarques. Estoy agradecido con el Andorra por las facilidades que han puesto para que pudiese estar con nosotros sabiendo que es un jugador que encaja a la perfección con nuestra idea de juego. Estamos seguro que nos dará rendimiento».

La posible salida

«Está claro que para que entre Uzkudun tiene que salir un jugador senior, aunque en ese aspecto me gustaría ser discreto. El club y Miguel Linares ya han hablado con los implicados en posibles salidas».

Los cambios en ataque

«El desgaste de los jugadores de arriba es muy grande. Durante el año nos hemos visto en alguna situación límite cuando ha habido alguna baja o alguna molestia. Por nuestra forma de jugar lo natural es que muchas veces los cuatro que empiezan el partido no lo acaben. Tener cinco delanteros cuando sales con dos y siempre haces cambios hace que nadie sobre, más si tienes en cuenta que en la segunda vuelta hay quintas amarillas, hay más lesiones…»

El Mérida

«El Mérida es un club que lleva varias temporadas haciendo las cosas muy bien. El play-off de la temporada pasada es una consecuencia de ese trabajo. Tienen muy claro el objetivo que persiguen, pero no tienen prisa por lograrle, algo que es muy difícil de ver. Están haciendo muy buena temporada y, aunque han perdido a un jugador diferencial como Álvaro García, aun así, pudieron ganar al Pontevedra la pasada semana. El Mérida es un equipo que tiene diferentes registros, seguramente nos encontremos con un equipo muy agresivo en duelos y disputas, que estarán muy pendientes del juego directo. Me espero un partido muy intenso, aguerrido y de segunda jugada.

El Suárez Puerta

«Hablar de una realidad no es quejarse. Si el campo está mal, está mal, y si condiciona el juego, lo condiciona. Nunca he utilizado excusas, llevo aquí unos cuantos meses y, cuando firmé a diez días de empezar la liga, dije que eso no iba a ser una excusa, al igual que el césped tampoco lo es. El otro día nos pudimos poner 2-1 y si acabase así el partido no se vería como una queja, aunque hubiese dicho lo mismo. Vamos a ir con todas las armas que tenemos, sabemos lo que nos vamos a encontrar el sábado. Nos vamos a encontrar un partido con un ambiente en el que la gente nos va a ayudar, pondremos todo lo que tenemos dentro para sacar el partido adelante».