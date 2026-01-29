José Manuel Fernández, nuevo presidente del Club de Tenis de Luanco: “Imposible no hay nada, pero sería milagroso que el torneo se pudiera jugar este año”

Tras la crisis institucional y deportiva del pasado mes de diciembre en el Club de Tenis de Luanco, que terminó con la cancelación del clásico torneo veraniego en este 2026, José Manuel Fernández (Luanco, 1950) asume la presidencia por primera vez con el fin de velar por la supervivencia del club y por un torneo, el Tenis Playa, que no se concibe sin su figura. Fue cofundador en 1971 y director de la competición durante más de dos décadas. Ahora, lucha porque más pronto que tarde, Luanco vuelva a ser una referencia deportiva en el verano asturiano.

¿Qué le llevó a tomar las riendas de la presidencia?

“Quiero seguir manteniendo con vida al club y, sobre todo, ejercer de interlocutor por si surge alguna iniciativa para retomar el torneo. Alguna iniciativa que nosotros también vamos a tratar de provocar. No vamos a estar sentados de brazos cruzados”.

¿Cómo está la situación del club?

“Está constituido exclusivamente para organizar el torneo. Así se decidió en 1996. Ya se aguantó desde 2013 hasta 2022 sin que hubiese torneo y es difícil porque siempre hay gastos y más historias. Quiero mantenerlo y velar por su patrimonio, que hay material importante”.

¿Y del torneo Tenis Playa?

Ya hemos establecido algunos contactos a nivel nacional y, desde Madrid, Juan Avendaño también nos va a ayudar en busca de alguna entidad que pueda tener interés. Nuestra experiencia nos dice que esto es difícil. En 2013, cuando esto se paró, hubo una iniciativa de una empresa asturiana que pudo salir adelante si no llegan a poner palos en las ruedas. Las que vinieron a nivel nacional desde Madrid, una vez que rascan y que ven los esfuerzos económicos y humanos y los riesgos que hay que asumir, se echan atrás.

Siempre habla de buscar ayuda, ¿descarta organizar el evento desde el club como ocurría antaño?

Yo desde luego que no y no creo que nadie lo quiera hacer. Soy sincero. Sé muy bien el esfuerzo que esto conlleva y de forma altruista es muy difícil. Tengo 76 años recién cumplidos y sé muy bien lo que se gasta y los riesgos que asumes de todo tipo. Y yo ya no estoy en condiciones de asumirlos. Dejé la dirección del torneo en el 2013 y dije que no lo volvería a hacer. Hubo una situación excepcional en 2019 con la muerte de Manolo Galé y me apeteció hacerle un homenaje en la Ribera. Pudimos hacer un torneo de un nivel muy importante y conseguimos buenos resultados en todos los aspectos: a nivel de público, de jugadores y también en lo económico.

Precisamente se venía de un buen año en 2025

Desde luego que, gestionándolo bien, el torneo no tiene por qué dar pérdidas ni mucho menos porque tiene una repercusión mediática muy importante a nivel mundial. La pasada edición fue un gran éxito de público y contamos con grandes jugadores de renombre como Dominic Thiem y Richard Gasquet.

Usted fue cofundador del torneo, ¿cuesta mucho más organizarlo ahora que en el pasado?

Sí, he estado al frente de 35 ediciones y es realmente costoso. Eran otros tiempos, la gente funcionaba sin ánimo de lucro. Siempre fuimos un grupo de amigos que íbamos sacando esto adelante y la gente que colaboraba con nosotros lo sabía. No venían buscando dinero. Así vinieron grandes figuras y algunos de los mejores tenistas del mundo.

¿Cree que se podría haber evitado la cancelación de esta edición en 2026?

Parece ser que era inasumible. Estaba en manos del anterior presidente (José María Ferrer) y eso fue lo que declaró. ¿Qué si podría disputarse? Imposible no hay nada, pero sería milagroso que se pudiera jugar este año.

¿Qué tendría que pasar para que se dispute?

Tendría que aparecer rápidamente una empresa que estuviese dispuesta a asumir su organización y que tirase para adelante.

¿Hay algo cercano?

A día de hoy no. Estamos iniciando contactos y con la oreja puesta. Si llega algo lo miraremos, lo estudiaremos y ambas partes tendríamos que hacer una valoración de si podríamos o no llegar a tiempo este año.

El anterior presidente destacaba como problema los permisos de costas, ¿siguen siendo un impedimento?

Si los hubiese se trataría de un problema menor. El torneo se disputa desde 1971 y Costas siempre dio muchas facilidades para que este torneo se pudiera disputar. Para mí no es una traba.

¿Qué tal es la relación con el Ayuntamiento?

Por mi parte es excepcional. Al alcalde Jorge Suárez hay que estarle muy agradecido. Al día siguiente de ganar sus primeras elecciones, lo primero que hizo fue llamarme para ver qué posibilidades había de recuperar el torneo ese mismo año. Y se trabajó en ello, pero no se llegó a buen fin. Por eso digo que no es fácil porque ya hay una experiencia parecida a esta. Pasaron muchos años, puede haber más empresas que se dediquen a la organización de eventos y que estén dispuestas a hacerlo. Estamos empezando.

La última, ¿confía en que haya torneo en 2027?

Si me preguntas si enciendo una vela, yo ya la he encendido en busca del milagro. Estamos trabajando en ello con el máximo interés, tanto nosotros como el Ayuntamiento de Gozón. Todavía esta mañana (por ayer) me llamó el alcalde para reiterar lo que ya conozco, su postura desde 2013. Tiene el máximo interés en que salga adelante y nos darán los medios que tienen a su alcance. En esa estamos todos en esa línea, tratar de empujar para que siga.