El jugador del Alimerka Oviedo Baloncesto Calvin Hermanson vuelve tras el susto ante Fibwi Palma: "Fue como un accidente de coche"

Calvin Hermanson (Oregon, Estados Unidos, 1994) es uno de esos jugadores que enganchan al aficionado al baloncesto porque, de pronto, en un momento de inspiración, puede empezar a anotar triples compulsivamente y solucionar un partido. Le estaba pasando ante el Fibwi Palma, encuentro en el que firmó cinco triples antes de dejar helado al Palacio de los Deportes de Oviedo. Un golpe en el cuello en un bloqueo le dejó tumbado en el suelo, inmóvil, en un tenso silencio ante más de 4.500 espectadores.

LNE

Un pequeño movimiento con el pie y un pulgar hacia arriba cuando era retirado en camilla permitió respirar con algo más de tranquilidad. Hermanson explica ahora que ese gesto fue también para su familia, por si le estaba viendo por televisión. El sábado (18.30 horas) regresa a las canchas con el Alimerka Oviedo Baloncesto para medirse al potente Obradoiro, en un partido clave de la Primera FEB. El objetivo está claro en el vestuario: jugar el play-off de ascenso a la ACB.

—¿Cómo está ahora mismo?

Muchísimo mejor, la verdad. Ya estoy entrenando otra vez. Al final fue más un susto que otra cosa, por suerte.

—¿Qué fue exactamente lo que le pasó?

Fue una contractura en el cuello. En ese momento no podía moverlo, tenía muy poco movimiento, pero después de dos semanas yendo todos los días a la clínica, tratándolo, estirándolo y aliviándolo, estoy bastante mejor.

—¿Cómo fue la jugada de la lesión?

Estaba habiendo mucho contacto entre el tirador y yo. La acción era un off-screen (acción táctica donde un atacante sin la pelota bloquea a un defensor para liberar a su compañero de equipo), yo le empujé un poco, él me empujó directamente entre los bloqueos… cosas que pasan en el partido, yo hago lo mismo a veces. No hay nada contra él, pero lo que sucedió fue que me empujó justo dentro del bloqueo y fue un golpe muy rápido, muy fuerte. Estaba haciendo un sprint y fue como un latigazo, como un accidente de coche en el que acabas con el cuello completamente torcido.

—Lo que más impresionó fue verle inmóvil en el suelo. ¿Qué sintió en ese momento?

Mucho miedo. Después del golpe no podía mover ni el cuello ni el brazo izquierdo y empecé a entrar en pánico y a respirar muy rápido. Tengo que dar las gracias al personal médico del equipo porque cuando me hicieron las pruebas -mover los dedos de los pies, los brazos, hacer fuerza con las manos- todo salió bien y empecé a tranquilizarme un poco. Estuve muy asustado durante bastante tiempo.

Todas las imágenes de la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto ante el Fibwi Palma / Mario Canteli

—Fue una situación muy impactante y encima después de que empezara el partido a un nivel altísimo.

Sí (ríe). Mis amigos y mis compañeros bromean con eso: “Tenías que ser ese partido, empiezas como un avión y acabas en el hospital”. Pero el equipo lo sacó adelante, estuvieron increíbles. Yo tenía muy buenas sensaciones ese día y ahora tengo ganas de volver y seguir en esa línea.

—Antes de irse en la camilla hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, como diciendo “tranquilos”.

Sí. Eso lo he visto muchas veces en fútbol americano, cuando hay lesiones y tienen que venir las ambulancias. Lo hice sobre todo por mis padres y mi familia, que estaban viendo el partido. No sabía si iban a ver la retransmisión, pero en el caso de que lo estuvieran viendo quería que supieran que estaba bien. Fue un susto muy grande, pero en ese momento ya sabía que no era algo tan grave, que no estaba paralizado.

—Ya recuperado, vuelve este sábado ante Obradoiro.

Sí, el sábado estoy. Tengo muchas ganas. Es un partido bonito y muy competitivo. Ya hemos jugado tres veces contra ellos y siempre han sido partidos muy duros. Me apetece mucho volver a competir con este grupo.

—Aprovechando que ha terminado la primera vuelta, ¿cómo valora la temporada del equipo y la suya?

Muy bien. Me encanta venir cada día a entrenar con este grupo, con Javi (Rodríguez, el entrenador), nos llevamos súper bien. Hemos terminado 8-8 (balace de ocho victorias y ocho derrotas en la primera vuelta) y creo de verdad que este equipo tiene potencial para meterse en play-off y también para ganar en ese play-off.

—¿Qué es lo que más le gusta de este equipo?

Que no hay ego. No hay ego en este equipo. Todos podemos tirar, todos confiamos en todos, jugamos muchos minutos y hay mucha química, tanto en la pista como fuera, en el vestuario. Eso es clave. El año pasado en Cartagena también teníamos mucha química y llegamos a play-off. Lo siento igual con este grupo.

—¿Dentro del vestuario se habla claramente del objetivo del play-off?

Sí, es nuestro objetivo. Está hablado. Queremos jugar el play-off y, cuando estemos ahí, ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a competir como lo hacemos siempre, con todo lo que tenemos, y luego ya veremos qué pasa. En esta liga puede pasar de todo.

—El equipo ha demostrado que sabe reaccionar ante las adversidades, fue capaz de seguir ganando con su baja y la de Raúl Lobaco.

Totalmente. Hay mucha confianza. Cuando alguien se lesiona, el siguiente da un paso adelante y seguimos. Yo me fui al hospital y el equipo ganó a Fibwi Palma. Luego, se lesionó Raúl, faltamos jugadores importantes, y aun así seguimos funcionando. Eso habla del talento que hay y de la confianza que tenemos entre nosotros.

—¿Le gusta el estilo de juego que propone Javi?

Mucho. Tengo 31 años, llevo siete como profesional, y sigo aprendiendo de él. Su conocimiento de baloncesto es muy alto. Su estilo es perfecto para este equipo y estoy disfrutando muchísimo este año.

—Para terminar, ¿qué podemos esperar este sábado ante Obradoiro?

Se puede esperar que compitamos con todo lo que tenemos, como siempre. Sabemos que es un partido difícil, pero ellos también saben que jugar contra nosotros no es fácil. Va a ser un partidazo.