Así está la "Operación Salida" en el Avilés: tres nombres para dos posibles bajas

El final del mercado en el Avilés promete ser agitado. El conjunto blanquiazul trabaja en hasta dos salidas durante los próximos días, a la vez que sondea el mercado en busca de un nuevo extremo. Son tres los nombres que están ahora mismo en la rampa de salida, aunque tan solo se realizan dos bajas antes del cierre del mercado. Una de ellas se elegirá entre Borja Granero y Julio Rodríguez, mientras que la otra será la de Raúl Hernández, movimiento que está condicionado a la llegada de un extremo. Hay un favorito para dicha demarcación, aunque las complicaciones para abordar la operación hacen que, en las últimas horas, se haya abierto el abanico.

El primer capítulo que se afrontará es la posible salida de Borja Granero o Julio Rodríguez. El Avilés está obligado a dar una salida para poder inscribir a Aitor Uzkudun, ya que ahora mismo tiene a diecinueve jugadores senior en plantilla cuando el límite está en dieciocho. El fichaje de Andrés Carmona, central sub-23, hace que el cuadro blanquiazul tenga ahora mismo cinco centrales en nómina, algo que facilita este movimiento. Todo hace indicar que el que acabará saliendo es el defensor valenciano, que acaba contrato a final de temporada. El mierense, por su parte, tiene vinculación hasta el 2027 y, aunque el Caudal se ha interesado en sus servicios, parece que se acabará quedando en el Suárez Puerta. Eso sí, la decisión aun no está tomada y se contemplan todos los escenarios.

Borja Granero / Luisma Murias

Borja Granero ha sido un fijo en los planes de Dani Vidal en todo lo que va de campaña. Tras unas semanas donde tuvo que ponerse a tono, el valenciano se hizo con el puesto de central titular en el Avilés, sumando trece titularidades y más de 1.100 minutos de juego. En las últimas jornadas ha sufrido unas molestias que lo han apartado de los terrenos de juego, algo de lo que se está recuperando. Por otro lado, Julio Rodríguez aún no ha debutado en liga con la camiseta avilesina, aunque sí fue de la partida en la derrota en Copa del Rey ante el Ávila.

Un nuevo extremo

El otro asunto que tendrá que afrontar el Avilés hasta que cierre el mercado está en el ataque. El cuadro blanquiazul se ha lanzado al fichaje de un extremo y, si lo consigue, Raúl Hernández acabará saliendo del Suárez Puerta. De hecho, su entorno ha empezado a mover al jugador por diferentes equipos, tanto de España como del extranjero. La llegada del atacante favorito por la dirección deportiva está ahora mismo encallada, ya que el futbolista está negociando la rescisión con su actual equipo, donde tiene contrato hasta el verano de 2027. Por ello, el cuadro avilesino está barajando otras opciones para su frente de ataque.