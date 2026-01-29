El Telecable Gijón de hockey sobre patines empata con el Bigues i Riells y se deja el liderato (1-1)

Orkl Bigues i Riells: Gabriela Martín, Ester Anglás, Gal.la Solé, Marta Borrás y Aina Serra –equipo inicial– Natalia Ylla (1), Maia Navas, Dolors Font y Thais Pérez. Telecable Gijón: Viki Caretta, Marta Piquero, Mariona Colomer, Ana Catarina (1) y María Igualada –equipo inicial– Nuria Almeida, Judith Cobián, Laia Juan y Angy Fernández. Árbitros: Daniel Pico y Roger Nadal. No mostraron tarjetas Goles: 0-1, min. 7: Ana Catarina. 1-1, min. 14: Natalia Ylla.

Intenso partido el disputado en el Polideportivo Municipal de Bigues i Riells, marcado por la dura defensa local, que consiguió trabar el juego ofensivo del conjunto asturiano. Comenzó mandando en el juego el Telecable, que, fiel a su estilo, presionaba muy arriba a sus rivales y movía la bola con fluidez en ataque, aunque las jugadoras locales se plantaban muy bien en defensa, dejando muy pocos espacios y presionando en fondos para romper el ritmo de las asturianas.

Un empate que cuesta el liderato

Logró adelantarse el Telecable tras una combinación que finalizaba con un pase interior de Marta Piquero que Ana Catarina desviaba con mucha intención al fondo de la portería. El Telecable siguió disfrutando de las mejores ocasiones, pero en una buena salida de presión de las catalanas, Marta Borrás se plantaba sola ante Viki Caretta. La italiana detenía el lanzamiento, pero el rechace lo recogía Natalia Ylla para empatar.

El gol alentaba a las jugadoras locales, que se defendieron con orden y crearon peligro a la contra, con el que consiguieron poner en apuros a Viki Caretta. En la segunda mitad, el Telecable fue a por la victoria, pero se tuvo que conformar con un empate que le cuesta el liderato, aunque continúa con un amplio margen sobre el quinto clasificado, que marca el corte para el play-off por el título.