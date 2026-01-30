Benjamín Noval tira de España en la prueba por equipos del Mundial de ciclocross

La selección española acabó séptima en la prueba por equipos del Campeonato del Mundo de Hulst (Países Bajos), donde ganó Países Bajos, por delante de Italia y Bélgica. El asturiano Benjamín Noval (Nesta MMR), de categoría junior, fue el más rápido de los seis componentes del equipo nacional, haciendo su vuelta en un tiempo de 7:24 minutos, dos segundos más rápido que Kevin Suárez (Nesta MMR), de categoría élite.

VIDEO: LG Media Sport / FOTO: Tino Álvarez

Benjamín Noval, el más rápido del equipo español

Noval fue el penúltimo en tomar la salida del equipo español y cuando lo hizo iban en duodécima posición, a más de dos minutos del primer clasificado. El de Laviana le dio el relevo al último corredor que salía por España, Kevin Suárez (Nesta MMR), en séptima posición. El cántabro, que se retira después de este Campeonato del Mundo, estuvo a punto de mejorar un puesto, pero el ciclista de la República Checa le ganó en el sprint final. Una buena actuación la del equipo español, que mejoró un puesto con respecto al año pasado.

El Team Relay abre el Campeonato del Mundo

La carrera por equipos, conocida como «Team Relay», es solo el aperitivo de un Campeonato del Mundo con el que se dará por cerrada la temporada de ciclocross. La competición sigue mañana con las pruebas junior femenina, sub-23 masculina y élite femenina.

Lucía González y Raúl Mira, bazas españolas

Asturias estará representada mañana en la prueba élite femenina por la seis veces campeona de España y actual subcampeona nacional Lucía González (Nesta MMR), que tratará de cerrar de la mejor manera posible una temporada que ha sido complicada para ella por lesiones y enfermedades. España cuenta también con una buena baza en la carrera sub-23 con el alicantino Raúl Mira, que tratará de hacer un buen puesto.

Noticias relacionadas

El ciclismo asturiano sueña con una medalla

El plato fuerte para el ciclismo asturiano llega el domingo, en la prueba junior masculina, donde Benjamín Noval va a por todas, con mucha ambición y con el cartel de estar al menos entre los aspirantes a colgarse una medalla. En esa carrera junior estará otro asturiano, Martín Fernández (Nesta MMR), que ha completado una gran temporada y que también buscará un buen puesto. Mario Junquera (Unicaja Gijón) será el representante asturiano en élite masculina, donde Felipe Orts es la mejor baza de España.