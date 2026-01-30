Esta carrera de ciclismo se corre en Asturias y en ella compiten los mejores juniors del mundo: estas son las fechas y los equipos que competirán

Los clubes ciclistas Puerta de Asturias, Figaredo y Senderos del Carbón trabajan para que la próxima edición de la Vuelta a la Montaña Central, una de las más importantes del circuito nacional junior, tenga a los mejores del mundo. En estos momentos se ultima la presencia de seis grandes equipos extranjeros: el belga Acrog-Tormans, donde se formó Remco Evenepoel; los franceses Urt Vélo 64 y Occitane France; y los lusos Blackyack Bairrada, Landeiro-KTM-Matias&Araújo y Efapel. La idea en estos momentos es contar también con 21 equipos españoles, de los que cuatro serán asturianos.

Fechas y recorrido de la prueba

La carrera se celebrará un poco más tarde de lo habitual, entre el 21 y el 24 de mayo, y está previsto que lo haga con un recorrido similar al del pasado año. Para ello cuenta con el patrocinio de los ayuntamientos de la Montaña Central de Asturias: Aller, Mieres, Lena, Ribera de Arriba, Morcín y Riosa, a los que hay que añadir el municipio de Laviana, que volverá a llevar allí una etapa. Para poder tener una participación de tanto nivel también son imprescindibles colaboradores como LA NUEVA ESPAÑA, el Grupo Leomotor, Caja Rural de Asturias, elZinc y Dismusa, así como el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias.

Exhibición de Benjamín Noval en la Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturias / Roberto Menéndez

Un referente histórico del ciclismo nacional

Durante sus 13 primeros años, la Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturiasfue un referente internacional para la categoría Élite y sub-23, antesala del profesionalismo, y desde el año 2015 se organiza para la categoría junior. Ese año ganó el portugués del C.C. Bairrada Gonzalo Carvalho, y al año siguiente llegó la primera victoria de casa por medio del asturiano Eduardo Pérez Landaluce, entonces en el MMR Academy. En 2017 se impuso el colombiano Juan Fernando Calle (Plataforma Central Iberum) y su compatriota Daniel Alejandro Méndez (C.C. Bairrada) lo hizo en 2018. Un año después, el ganador fue el aragonés Pablo Castrillo, ahora en las filas de Movistar y con importantes victorias en la Vuelta a España.

Palmarés reciente y retransmisión en directo

Las ediciones de 2021 y 2022 tuvieron de nuevo color asturiano: Samuel Fernández Heres ganó la primera y Hugo de la Calle un año más tarde, ambos del equipo MMR Academy y los dos ahora en el circuito profesional. En 2023 fue el salmantino del Eolo Kometa-Fundación Contador Miguel Domínguez quien obtuvo la victoria, y Adrià Pericas, ahora compañero de equipo de Pogacar en el UAE, lo hizo en 2024. El vigente ganador es la gran promesa asturiana del MMR Academy, Benjamín Noval, que en su primer año junior dio toda una exhibición.

De nuevo, la prueba será retransmitida en directo, un incentivo tanto para los equipos y corredores como para los patrocinadores y aficionados, que pueden seguir en streaming el desarrollo de todas las etapas de la Vuelta a la Montaña Central.