La Federación Asturiana lanza el programa FUTURast para promocionar el fútbol femenino: estos son los detalles

La Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) ha presentado esta mañana las iniciativas que forman parte de sus programas sociales. Dentro de los cuatro pilares que lo integran, la principal novedad es la implementación de un proyecto para potenciar el fútbol femenino: FUTURast. La encargada de liderarlo será la directora de fútbol femenino, María Yenes, quien subraya que “el futuro del fútbol asturiano pasa por la igualdad y por el desarrollo de la mujer”.

Yenes explicó los detalles de este nuevo programa, en el que desde la Federación se lleva tiempo trabajando para fomentar el fútbol femenino desde la base. “Vamos a intentar desarrollar programas y acciones sociales. Iremos a colegios, realizaremos jornadas de tecnificación y buscaremos una mayor promoción”, destaca. A su vez, la directiva también pone el foco en las competiciones. “Estudiaremos las actuales ligas, cómo se encuentran y valoraremos nuevas estructuras de competiciones o incluso cambiar los formatos. Habrá que ver si es viable o no”, prosigue. Uno de sus principales objetivos, además de hacerlas competitivas, es reducir la disparidad de edades que a veces ocurren en la modalidad femenina.

Unas medidas de las que se siente orgulloso el actual presidente de la Federación, José Ramón Cuetos Lobo. “Estamos muy contentos. Desde mi llegada he intentado impulsar el fútbol femenino y el crecimiento está siendo muy importante”, destaca el directivo, quien también reivindica que son “una de las pocas Federaciones con un departamento de fútbol femenino” y que han reforzado este área con dos nuevos trabajadores a comienzos de este 2026.

La presentación de todas las acciones sociales tuvo lugar en la Dirección General de Deportes y, además de José Ramón Cuetos Lobo y María Yenes, también intervinieron la directora general de la actividad Física y deporte, Manuela Ena Fernández, y el secretario general federativo, Carlos García. Además del programa FUTURast, la Federación mantiene y refuerza otras iniciativas que ya estaban activas años atrás.

Competición de debutantes

Esta iniciativa tiene como objetivo educar en valores a los más pequeños. Los niños de cuatro o cinco años participan en unos eventos que no son competitivos y en los que se prioriza más la participación que ganar (tres puntos por lo primero y 0,5 por lo segundo). Todos los jugadores cuentan con minutos, hay reglas adaptadas y al final del torneo nadie sale vencedor. A lo largo de la temporada habrá cuatro eventos y el próximo será el 15 de marzo en Arriondas. “Lo que priorizamos es la coordinación de los jóvenes que tienen su primer contacto con el balón. Si a esa edad aprenden respeto, el futuro del fútbol asturiano está garantizado”, explica García.

Liga+ Pelayo Novo

Este año se disputa la cuarta temporada de la Liga+ Pelayo Novo, una liga adaptada en la que juegan futbolistas con discapacidad intelectual. Ya existen 16 equipos mixtos y lo que se busca, según el secretario general, es “la búsqueda de una inclusión real y estable, que no sea de forma puntual”.

Noticias relacionadas

Fútbol andando

Este es otro de los programas más novedosos de la Federación, aunque durante las últimas dos temporadas ya había realizado algún evento de exhibición. Se trata de una opción para fomentar hábitos saludables y combatir el sedentarismo en las personas mayores. Existen dos modalidades -femenina y mixta- y el principal requisito es que las mujeres sean mayores de 35 años y los hombres de 45. No se puede correr y se sanciona cualquier tipo de contacto. “El fútbol no tiene edad, al igual que hay un espacio para los debutantes también lo hay para los mayores”, concluye García.