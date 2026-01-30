Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gijón Premier Pádel sigue sumando talento: Ale Galán y Chingotto serán los siguientes

La segunda mejor pareja del mundo ha anunciado hace unos minutos que estarán presentes en el torneo que se disputa en el Principado el próximo mes de marzo

Fede Chingotto y Ale Galán, con el trofeo que les acredita como campeones en el Premier Pádel de Bruselas

Fede Chingotto y Ale Galán, con el trofeo que les acredita como campeones en el Premier Pádel de Bruselas / Premier Pádel

Javi Viso

Javi Viso

El Gijón Premier Pádel P2 sigue sumando talento. Tras confirmar hace días la presencia de Agustín Tapia y Arturo Coello -la mejor pareja del mundo-, hoy se ha conocido que la segunda, la formada por Alejandro Galán y por Federico Chingotto, también estará presente en el torneo que se disputa en el Palacio de Deportes de la Guía del 1 al 8 de marzo. 

Pese a que aún no han realizado el trámite de la inscripción, en estas próximas semanas la pareja se inscribirá para pelear por el título. El Premier Pádel de Gijón cuenta con el aliciente de que será la segunda prueba del circuito y la primera parada en 2026 en España, una gran oportunidad para ver en acción a las nuevas parejas de este curso, en el que como es habitual ha habido cambios. Desde la organización esperan "un cartel de lujo" y durante los próximos días se irán anunciando nuevas parejas.

Lucha feroz por el campeonato

Con la presencia de ambas parejas, Gijón se garantiza el espectáculo de las dos parejas más dominantes del panorama mundial y una lucha feroz para hacerse con el campeonato. Tapia y Coello finalizaron la temporada pasada con 19.800 puntos en el ranking IPF (Federación Internacional de Pádel), seguidos por Galán y Chingotto, con 17.320 puntos, los únicos capaces de hacer frente a su hegemonía. Los primeros buscarán conquistar por cuarto año consecutivo el trono mundial, ese que le arrebataron a Ale Galán cuando llevaba otras tres campañas en lo más alto. Y todo comienza por Gijón.

