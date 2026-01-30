La gran promesa del ciclismo nacional Benjamín Noval, con España en la prueba por equipos del Mundial de ciclocross

Benjamín Noval debuta hoy en el Campeonato del Mundo de ciclocross al estar dentro del combinado que representará a España en la prueba por equipos con la que da inicio la competición, que se va a disputar en Hulst (Países Bajos).

España abre el Mundial con la prueba por equipos

En esta prueba por equipos, que dará comienzo a las 13:35 horas, además del asturiano del Nesta MMR como junior masculino, España contará con Felipe Orts (élite), Sofía Rodríguez (élite), Mirari Gotxi (junior), Lorena Patiño (sub-23) y Raúl Mira (sub-23).

El equipo español no está entre los favoritos para acabar entre los mejores en este team relay, pero puede ser una de las sorpresas, con un Felipe Orts que está acabando la temporada de ciclocross a un nivel muy alto y con un Benjamín Noval que está entre los mejores del mundo en categoría junior.

Presencia asturiana en la prueba élite femenina

La participación asturiana continuará mañana con la prueba élite femenina, para la que ha sido seleccionada Lucía González (Nesta MMR), actual subcampeona de España. La sierense tratará de acabar de la mejor manera posible una temporada de ciclocross en la que ha tenido muchos problemas de lesiones y enfermedades que no le han permitido estar a su mejor nivel. Además de Lucía, por España compite la actual campeona nacional, la valenciana Sofía Rodríguez, también del equipo asturiano Nesta MMR.

Las pruebas individuales del domingo

El domingo será el turno de las pruebas individuales élite y junior. En la primera, Asturias contará con Mario Junquera (Unicaja Gijón), tercero en el último Campeonato de España y que también está firmando un espectacular final de temporada. El equipo español lo completan Felipe Orts, bronce en la Copa del Mundo de Benidorm, y el cántabro Kevin Suárez (Nesta MMR), que se retira después de esta carrera.

Noval, la gran baza española en categoría junior

En la prueba junior, además de Benjamín Noval, Asturias verá competir a Martín Fernández (Nesta MMR), otro que lleva una temporada excelente, rindiendo a un nivel muy alto tanto en España como en las pruebas de la Copa del Mundo. En esta carrera, España contará también con el cántabro Raúl López.

De todas las categorías, el que tiene más opciones de colgarse un metal para España es el asturiano Benjamín Noval.