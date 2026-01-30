Mikel Galán, baja en el Confía Oviedo por motivos personales

Mikel Galán, lateral del Confía Base Oviedo de balonmano, deja equipo por motivos personales. El navarro llegó esta temporada al conjunto asturiano, que compite en División de Honor Plata, procedente del Trasmapi Ibiza y en lo que va de curso ha sido un jugador importante en el conjunto entrenado por Daniel Bandrés, marcando 37 goles en 14 partidos.

El club de Oviedo mandó un mensaje de apoyo al jugador tras su desvinculación del club: "Queremos trasladarle todo nuestro apoyo y le deseamos toda la suerte en su nueva etapa". El Confía Base Oviedo, por su parte, prepara el partido que le va a enfrentar mañana (19:30 horas) a domicilio al Attica 21 Hotels OAR Coruña.