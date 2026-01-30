La selección española sub-23 de fútbol sala femenina jugará en Asturias
El combinado nacional se concentrará en el Principado del 8 al 12 de febrero y disputará dos amistosos ante Portugal, uno de ellos en el Palacio de los Deportes de Oviedo
Durante la presentación de los programas sociales de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, su presidente, José Ramón Cuetos Lobo, anunció la presencia de la selección española sub-23 femenina de fútbol sala en el Principado. El combinado nacional se concentrará del 8 al 12 de febrero en Asturias y disputará dos encuentros amistosos ante la selección de Portugal.
El primero de ellos será el día 10, en el Palacio de los Deportes de Oviedo, mientras que el segundo será en Villaviciosa, en el polideportivo Manuel Busto. De esta forma, los aficionados al fútbol sala podrán seguir de cerca a las mayores promesas de nuestro país en el ámbito femenino. Una medida de la que se mostró muy satisfecho Cuetos Lobo. “Desde mi llegada he intentado impulsar el fútbol femenino y el fútbol sala y el crecimiento está siendo muy importante”, destacó.
