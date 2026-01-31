¡6 de 42 en triples!: Un fallón Alimerka Oviedo Baloncesto cae en la cancha del Monbus Obradoiro (86-68)

Para ganar en la cancha del Monbus Obradoiro hay que tener un día muy acertado y el Alimerka Oviedo Baloncesto estuvo lejos de encontrar esa inspiración en el Fontes do Sar. La estadística, 6 triples en 42 intentos, cuenta mucho de lo que le sucedió al equipo asturiano, que en ningún momento tuvo una buena racha anotadora para apretar un partido que controló el equipo de Santiago, pero del que OCB nunca se fue. El resultado final, 86-68, fue un castigo excesivo para un equipo que no se ahorró el esfuerzo para intentar conseguir algo en una cancha tan complicada.

El triple no funcionó y el rival no se inquietó

Quizás abusó el Alimerka Oviedo del lanzamiento exterior, pero también es cierto que, por dentro, con torres como Felipe dos Anjos y Kravic, no era sencillo encontrar buenas opciones, sobre todo si los errores en el lanzamiento no inquietaban al rival. Tres minutos le costó al OCB anotar su primera canasta y fue uno de los seis triples que logró el equipo en todo el partido, en este caso de Marques Townes, que sufrió mucho durante todo el encuentro y que perdió cuatro balones (las 19 pérdidas que sumó el conjunto asturiano fueron otro factor que le impidió pelear por la victoria).

Obradoiro marca el ritmo desde el inicio

Las canastas caían con cuentagotas en uno y otro aro, pero la calidad y la superioridad interior de Obradoiro le permitían sumar con más regularidad. Al término del primer cuarto la renta era de ocho puntos para los locales (19-11). En ese primer parcial, el OCB había metido un triple de nueve intentos y dos de ocho en canastas de dos. Demasiados fallos.

Intentos de reacción antes del descanso

Salió con decisión el OCB en el segundo cuarto, anotando Nwaokorie una gran canasta que apretaba el marcador (19-14), pero mientras Brito acertaba en un triple, Oviedo seguía errando. Otro factor en contra del equipo asturiano fue el buen hacer de Álex Galán, jugador que ya hizo mucho daño al OCB en el partido de ida y que volvió a ser muy importante. Otro triple de Townes y dos tiros libres de Parham apretaron de nuevo el choque (24-19), pero a esos arreones respondía bien un Obradoiro muy serio.

Trató Javi Rodríguez de introducir a Calvin Hermanson tras su baja por lesión con la esperanza de que el estadounidense aportara su buena mano desde el triple, pero dos pérdidas consecutivas demostraron que el jugador aún está fuera de ritmo tras el tremendo golpe que se llevó en el partido ante el Fibwi Palma. Esos momentos de zozobra amenazaron con romper el partido en favor del conjunto gallego, que estableció una ventaja de 14 puntos, reducida a nueve al descanso por Dan Duscak y Raúl Lobaco (41-32).

Un amago de remontada que se diluye

El OCB sobrevivía a pesar de su mal día en el lanzamiento y daba la sensación de que solo le faltaba conectar un par de buenas acciones para, al menos, inquietar a un rival del nivel de Obradoiro. Salió Felipe dos Anjos dominador en la segunda mitad, pero fue en esos primeros minutos del tercer cuarto cuando dio la sensación de que el OCB encontraba su ritmo, robaba algunos balones y corría, poniéndose a seis puntos tras una canasta de Shelist (48-42). Pero a continuación Barrueta castigó con un triplazo.

Lo mismo sucedió unos instantes después, con un triple de Lobaco (51-45) contestado por otra acción de mucho nivel del cubano. Hubo decisiones algo extrañas en el ataque de Oviedo, como un triple sin sentido de Longarela, y esa reacción del equipo asturiano se fue diluyendo, elevándose de nuevo la renta a 14 puntos para los gallegos (63-49) a un minuto de acabar el tercer cuarto. Lejos de bajar los brazos, el OCB volvió a recortar las distancias hasta los diez puntos (64-54) de cara al último cuarto. Pero el acierto que podía cambiar el signo del partido no llegó.

Sin premio final para el esfuerzo del OCB

El último parcial fue un quiero y no puedo del Oviedo, como en realidad lo fue todo el partido. En los últimos instantes, ya con el encuentro demasiado lejos para el equipo asturiano, apareció para sentenciar el exjugador del OCB, Felipe dos Anjos. El brasileño está a un nivel descomunal y resulta difícil de explicar que ningún equipo de la ACB requiera de sus servicios. Curiosamente, la última acción del partido fue un triple anotado de Lobaco que estableció el definitivo 86-68.