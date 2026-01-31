El Alimerka Oviedo Baloncesto visita al Monbus Obradoiro de Héctor Galán: "Los veo en play-off"

El avilesino Héctor Galán, director general del Monbus Obradoiro, rival hoy (18:30 horas) del Alimerka Oviedo, espera que al club en el que trabajó durante veinte años le siga yendo bien después de medirse a su actual equipo, uno de los favoritos para el ascenso a la ACB, segundo en la clasificación y que solo ha perdido tres partidos esta temporada en Primera FEB.

Reencuentro especial en el Palacio

"Espero que sea un buen partido y que ganemos", dice Héctor Galán en conversación telefónica con LA NUEVA ESPAÑA. El avilesino confía en los suyos, que están rindiendo a gran nivel y cuentan con una plantilla de enorme calidad, pero tampoco oculta que el equipo que entrena Javi Rodríguez está haciendo las cosas muy bien y lo considera "muy peligroso": "El equipo está muy bien, han conseguido un muy buen equilibrio, es un equipo divertido, yo los veo claramente metidos en el play-off, juegan mejor que muchos de los que luchan por estar ahí", añade el dirigente asturiano.

Un colofón ideal para la temporada ovetense

Un colofón que Galán considera ideal para una temporada en la que el club asturiano ha logrado enganchar a más de 4.500 espectadores por partido en el Palacio de los Deportes: "Lo más importante es que están logrando llevar a mucha gente al Palacio, un play-off sería redondear la temporada; además, es un equipo que tiene la virtud de que puede ganar en cualquier campo y en un play-off me parece un rival complicadísimo", explica.

El auge del baloncesto en Oviedo

Un colofón como ese sería ideal en una temporada en la que el baloncesto está calando muy fuerte en Oviedo: "Todo lo que lleves esta temporada al Palacio la gente lo va a recibir bien, están consiguiendo que la gente se enganche al baloncesto, jugar un play-off en Oviedo sería plantar muchas más semillas y todo es algo fantástico", insiste.

Presupuestos y presión por el ascenso

Para el Alimerka Oviedo lograr ese play-off sería un enorme éxito y una gran sorpresa, puesto que por presupuesto están lejos del pelotón de cabeza de Primera FEB. Sin embargo, a Galán le toca lidiar con uno de los mayores presupuestos de la competición y con la exigencia del ascenso, que se logra bien siendo primero de la liga regular o bien superando una ronda de play-off y después una Final a Cuatro. "El problema no somos nosotros, es Coruña. Nosotros hemos perdido tres partidos en la primera vuelta, que creo que está muy bien, pero es que ellos solo han perdido uno y es inevitable la comparación; pero no podemos volvernos locos y seguir nuestro camino", explica sobre esa pelea por la primera posición.

Un fortín llamado Fontes do Sar

A su favor cuentan con toda una ciudad y un gran ambiente de baloncesto en una cancha emblemática, el Fontes do Sar, donde reúnen a más de 5.000 espectadores en casi todos los partidos: "El ambiente es muy guapo, muy acogedor para jugar al baloncesto. En Santiago de Compostela somos la referencia deportiva, los que tenemos más tirón somos nosotros, hay una identificación enorme de la gente con el Obradoiro, la gente te conoce por la calle y hay mucho sentimiento de pertenencia al club".

Mejor la semana siguiente

Un ambiente muy especial que espera que su querido Alimerka Oviedo no estropee: "Mejor que ganen en casa al Leyma Coruña el próximo sábado".