El Avilés apura al máximo la "Operación Salida": así está el mercado del conjunto blanquiazul

El Avilés sigue enfrascado en su "Operación Salida". El cuadro avilesino trabaja en dar una salida para tratar de inscribir a Aitor Uzkudun, su último fichaje, de cara al encuentro de esta noche (21 horas) ante el Mérida. Hasta última hora de ayer se alargaron las negociaciones para tramitar la baja de un jugador senior y, por ello, al cierre de la edición de este periódico, el club no ha facilitado la convocatoria para medirse al cuadro romano. Sobre la mesa está la posibilidad de dar salida a Borja Granero o Julio Rodríguez, aunque en estos momentos todas las posibilidades están abiertas. Además, se sigue trabajando en la incorporación de un nuevo extremo que apuntale el ataque. De llegar a buen puerto dicha operación, Raúl Hernández abandonaría el Suárez Puerta.

Todos los ojos apuntan a la punta del ataque. La intención del Avilés es que Aitor Uzkudun, delantero cedido por parte del Andorra, pueda tener sus primeros minutos bajo las órdenes de Dani Vidal esta noche ante el Mérida, pero antes el club está obligado a dar una baja senior. "Está disponible, creo que se podrá tramitar la ficha antes del partido, aunque no es algo que dependa de mí. Es un delantero que domina mucho el área, que es capaz de repetir esfuerzos y que es muy agresivo en el remate. Tira buenos desmarques. Estoy agradecido con el Andorra por las facilidades que han puesto para que pudiese estar con nosotros sabiendo que es un jugador que encaja a la perfección con nuestra idea de juego. Estamos seguro que nos dará rendimiento", subrayó el técnico catalán en la previa del encuentro, aunque el entrenador quiso ser "discreto" a la hora de hablar de posibles bajas.

Como publicó ayer este periódico, la baja para hacer hueco a Uzkudun se debate entre Borja Granero y Julio Rodríguez. El fichaje de Andrés Carmona, central sub-23, hace que el Avilés tenga, ahora mismo, cinco nombres diferentes para escoger pareja en el centro de la zaga. Granero ha sido un fijo en los planes de Dani Vidal en todo lo que va de campaña. Tras unas semanas donde tuvo que ponerse a tono, el valenciano se hizo con el puesto de central titular en el Avilés, sumando trece titularidades y más de 1.100 minutos de juego. En las últimas jornadas ha sufrido unas molestias que lo han apartado de los terrenos de juego, algo de lo que se está recuperando. Cabe destacar que para medirse al Mérida no podría estar disponible, ya que tiene que cumplir ciclo de tarjetas. Por otro lado, Julio Rodríguez aún no ha debutado en liga con la camiseta avilesina, aunque sí fue de la partida en la derrota en Copa del Rey ante el Ávila.

El Mérida, con nuevo ‘9’

El Mérida ha sido uno de los grandes agitadores del mercado en Primera Federación. El Castellón se ha hecho con los servicios de Álvaro García, su máximo goleador (que anotó un doblete en el encuentro de ida), por lo que el cuadro romano se ha movido para fichar a Singurdur Hallsson, delantero centro islandés que llega tras anotar 17 goles en las filas del HF Hafnarfjordur. El cuadro romano ha pagado por sus servicios 172.000 euros. Además, Fran Beltrán, técnico del conjunto extremeño, recupera para su visita al Suárez Puerta a Rodrigo Pereira y Luis Pareja. El Mérida viaja a Asturias con tres bajas: Jacobo Martí y Carlos Doncel, lesionados, y Gaizka Martínez, sancionado.