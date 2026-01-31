Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cid Jovellanos y el Grupo, a domicilio

El Grupo, último de su grupo en Superliga 2 femenina, visita (18:00) al Extremadura Arroyo, penúltimo, en un duelo clave por la salvación. El Cid Jovellanos, de Superliga 2 masculina, visita (18:00) al Universidad de Valladolid.

  1. Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  3. Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  4. Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
  5. Fallece Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta de Gijón
  6. Muere un conductor en Mieres al estrellarse contra unas cocheras en Rioturbio
  7. El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
  8. El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI

Thiago, el refuerzo para un duelo clave

Saint-Gobain planea para después del verano destemplar el viejo horno e iniciar en otoño la obra del nuevo

Luanco se rinde al Marino de Luis Gallego: “Cambiaría todos mis premios por tener el césped de Miramar como el del Molinón”

Agenda: qué hacer hoy sábado 31 de enero en Asturias

¿Quién es el responsable de los trenes?

Amorosa conspiración

Ganado

Estigma y salud mental

