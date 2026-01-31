El Círculo recibe a un difícil Biele ISB en su lucha por salvarse

El Círculo Gijón regresa a la competición en Segunda FEB recibiendo hoy (20:00 horas) al Biele ISB, un equipo que ocupa la quinta posición de la clasificación del grupo Oeste, pero que llega tras perder sus tres últimos partidos. El conjunto asturiano, penúltimo clasificado y en zona de descenso, afronta el encuentro después de lograr una importante victoria (73-87) ante el Jaén Paraíso Interior, uno de sus rivales directos en la lucha por la permanencia.

Por otra parte, el Aceites Abril ADBA Sanfer avilesino y el Siroko Gijón, equipos de Liga Femenina 2, juegan esta jornada a domicilio. El conjunto avilesino, situado en el pelotón de cabeza de la clasificación, visita la cancha del Horbisa Spirit Greenkw Barakaldo a las 17:00 horas, mientras que el gijonés, que intenta alejarse de la zona baja, se mide al Ibaizabal a las 18:30. Por último, en Tercera FEB, el Universidad visita al Sigaltec, de Vilagarcía de Arousa, a las 19:00 horas, con la intención de regresar a los puestos que le darían acceso a la lucha por el ascenso. El Navia La Magaya, por su parte, juega mañana (17:00 horas) en la cancha del filial del Obradoiro.