EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Mérida de Primera Federación (0-0)

Los blanquiazules buscan su primera victoria como local del 2026

Una jugada del Avilés-Lugo

Una jugada del Avilés-Lugo / Mara Villamuza

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Tras su último traspié ante el Lugo, el Avilés vuelve hoy al Suárez Puerta con una misión: volver a sonreír en su estadio. Los blanquiazules quieren conseguir la primera victoria del año ante su junto y, para eso, tendrán que superar a un Mérida que ha perdido a su gran estrella, el delantero Álvaro García. Dani Vidal, técnico avilesino, cuenta para la cita con Aitor Uzkudun, su último fichaje, que debutará como titular.

Alineación del Avilés: Álvaro Fernández; Campabadal, Babin, Eze, Viti; Kevin Bautista, Adri Gómez; Quicala, Santamaría, Cayarga; Uzkudun.

Alineación del Mérida: Csenterics; Pipe, Lancho, Javi Domínguez, Vergés; Almedia, Martín Solar; Chiqui, Beneit, Rui Gomes; Hallson.

