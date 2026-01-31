Fumata blanca en el Avilés: este es el movimiento que ha permitido inscribir a su último fichaje

Fumata blanca en el Avilés. El club blanquiazul ha conseguido inscribir a Aitor Uzkudun, su último fichaje, para poder enfrentarse al Mérida gracias a una decisión de última hora. Los avilesinos han utilizado la ficha de Julio Rodríguez para dársela al delantero vasco, que saldrá de la partida ante el conjunto romano. Como ya contó este periódico, la decisión estaba entre el central mierense y Borja Granero, que apunta a seguir en el Suárez Puerta salvo sorpresa.

El fichaje de Andrés Carmona, central sub-23, hacía que el Avilés tuviese, hasta ahora, cinco nombres diferentes para escoger pareja en el centro de la zaga. Granero ha sido un fijo en los planes de Dani Vidal en todo lo que va de campaña. Tras unas semanas donde tuvo que ponerse a tono, el valenciano se hizo con el puesto de central titular en el Avilés, sumando trece titularidades y más de 1.100 minutos de juego. En las últimas jornadas ha sufrido unas molestias que lo han apartado de los terrenos de juego, algo de lo que se está recuperando. Cabe destacar que para medirse al Mérida no podía estar disponible, ya que tiene que cumplir ciclo de tarjetas. Por otro lado, Julio Rodríguez aún no ha debutado en liga con la camiseta avilesina, aunque sí fue de la partida en la derrota en Copa del Rey ante el Ávila.

Este movimiento despeja una de las incógnitas del mercado blanquiazul, que apunta a tener un cierre intenso. El Avilés trabaja en el fichaje de un nuevo extremo, movimiento que abriría la puerta a Raúl Hernández, al que se le ha comunicado la decisión. Además, tampoco se descarta un último fichaje en las últimas horas. Cabe recordar que la ventana de transferencias cierra el 2 de febrero a las 23:59 horas.