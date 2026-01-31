El Langreo sigue sin afinar: llega la primera derrota de la era "Manel Menéndez"
El Unión seguirá una semana más en descenso tras caer por la mínima ante el Bergantiños, en lo que supone la primera derrota con el nuevo técnico a los mandos
Dani Ruiz
El Bergantiños asaltó Ganzábal para llevarse los tres puntos gracias al solitario tanto de Darío Germil, superada la media hora de juego. Los visitantes supieron sacarle rentabilidad a sus ocasiones a costa de un Langreo que mejoró tras el paso por los vestuarios, pero que no estuvo afinado de cara a portería.
Manel apostó de inicio por el debutante Óscar Maza y los visitantes salieron con las ideas claras. Adrián Torre tuvo que sacar un buen pie para evitar el tanto de Miguel Peña y, poco después, René Reyes pudo poner por delante a los azulgrana con un remate que se fue desviado por poco.
Más suerte tuvo, superada la media hora, Darío Germil. El disparo del atacante pegó en un futbolista del Langreo, cambiando su trayectoria, y se fue al fondo de la red bajo la atenta mirada de Adrián Torre, que no pudo hacer nada.
Una vez iniciado el segundo tiempo, el Langreo dio un paso adelante en busca del empate. Los locales se hicieron con el dominio territorial y disfrutaron de las mejores llegadas. Los cambios de Manel, apostando por Diego Díaz —uno de los recién llegados—, le sentaron bien al Unión. Neira, de cabeza, obligó a intervenir a Santi Canedo y, en la acción posterior, Pablo Pérez estuvo cerca de poner la igualada con otro remate que se fue rozando el poste.
Terminó el encuentro sin el premio del gol para el Langreo y llegó la primera derrota desde la llegada del nuevo entrenador. De esta forma, el conjunto langreano pasará una semana más en puestos de descenso, a falta de que sus rivales en la lucha por la salvación puedan aumentar a lo largo del día de hoy los dos puntos de distancia respecto a la zona segura. La próxima jornada habrá derbi asturiano: los langreanos se medirán al Lealtad en Les Caleyes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Un camión cisterna cargado de leche vuelca en la Autovía del Cantábrico y bloquea el tráfico en sentido Galicia durante seis horas
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias
- Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
- Llega a Asturias una masa polar: la AEMET alerta de que el peligro será 'importante o extraordinario' en el Cantábrico, con oleaje y fuerte viento