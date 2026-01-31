El Langreo sigue sin afinar: llega la primera derrota de la era "Manel Menéndez"

El Bergantiños asaltó Ganzábal para llevarse los tres puntos gracias al solitario tanto de Darío Germil, superada la media hora de juego. Los visitantes supieron sacarle rentabilidad a sus ocasiones a costa de un Langreo que mejoró tras el paso por los vestuarios, pero que no estuvo afinado de cara a portería.

Manel apostó de inicio por el debutante Óscar Maza y los visitantes salieron con las ideas claras. Adrián Torre tuvo que sacar un buen pie para evitar el tanto de Miguel Peña y, poco después, René Reyes pudo poner por delante a los azulgrana con un remate que se fue desviado por poco.

Más suerte tuvo, superada la media hora, Darío Germil. El disparo del atacante pegó en un futbolista del Langreo, cambiando su trayectoria, y se fue al fondo de la red bajo la atenta mirada de Adrián Torre, que no pudo hacer nada.

Una vez iniciado el segundo tiempo, el Langreo dio un paso adelante en busca del empate. Los locales se hicieron con el dominio territorial y disfrutaron de las mejores llegadas. Los cambios de Manel, apostando por Diego Díaz —uno de los recién llegados—, le sentaron bien al Unión. Neira, de cabeza, obligó a intervenir a Santi Canedo y, en la acción posterior, Pablo Pérez estuvo cerca de poner la igualada con otro remate que se fue rozando el poste.

Terminó el encuentro sin el premio del gol para el Langreo y llegó la primera derrota desde la llegada del nuevo entrenador. De esta forma, el conjunto langreano pasará una semana más en puestos de descenso, a falta de que sus rivales en la lucha por la salvación puedan aumentar a lo largo del día de hoy los dos puntos de distancia respecto a la zona segura. La próxima jornada habrá derbi asturiano: los langreanos se medirán al Lealtad en Les Caleyes.