El Lobas Oviedo recibe al Carballal y el Confía Base visita al OAR Coruña

El Lobas Oviedo tratará de defender hoy (20:00 horas) su segundo puesto en División de Honor Oro, posición que le daría el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola de mantenerlo a final de temporada, ante el Carballal gallego. Un duelo en teoría asequible para las asturianas, ya que el Carballal ocupa la penúltima posición. El Confía Base Oviedo, por su parte, tratará de seguir fuera de la zona de descenso en División de Honor Plata ganando en su visita (19:00) al OAR Coruña. En el grupo B de Primera Nacional, habrá derbi asturiano en Avilés entre el Horizonte Atlética y el Vetusta (18:00) y el Grupo recibe al Zamora (20:00).