Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

El Santa Olaya triunfa en el Nacional de larga distancia: Mario Méndez pulveriza la mejor marca de España en los 5.000 metros

El nadador vigués, con un tiempo de 52:25.35, rebaja en más de 20 segundos el mejor tiempo nacional y se alza con el título por tercera vez consecutiva

Mario Méndez celebra su triunfo en el Campeonato de España de larga distancia celebrado en Elche

Mario Méndez celebra su triunfo en el Campeonato de España de larga distancia celebrado en Elche / RFEN

Javi Viso

Javi Viso

Los mejores nadadores de larga distancia se dieron cita este fin de semana en el pabellón Esperanza Lag de Elche y el nadador del Santa Olaya, Mario Méndez, no dejó indiferente a nadie. En el Campeonato de España de Larga Distancia, el vigués pulverizó el récord de España absoluto en la prueba de 5.000 metros, rebajando en más de 20 segundos la hasta ahora mejor marca. Mendéz registró un tiempo de 52:25.35, superando notablemente la marca de Alejandro Puebla, quien en el año 2021 completó la prueba en 52:46.52. 

El olayista se consagró como campeón de España por delante de Mateo García -a 51.48 segundos- y de Cristóbal Trujillo -a 1:08.05 minutos-. Gracias a su gran resultado, el vigués se suma a otros dos olayistas históricos con récord de España vigentes en la actualidad: Marco Rivera, en el 800 libre (7:49.09 en 2009) y Merche Peris, en el 50 espalda (27.71 en 2013).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  2. Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  3. Un camión cisterna cargado de leche vuelca en la Autovía del Cantábrico y bloquea el tráfico en sentido Galicia durante seis horas
  4. Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  5. ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias
  6. Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
  7. El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
  8. Llega a Asturias una masa polar: la AEMET alerta de que el peligro será 'importante o extraordinario' en el Cantábrico, con oleaje y fuerte viento

EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Mérida de Primera Federación

EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Mérida de Primera Federación

Fumata blanca en el Avilés: este es el movimiento que ha permitido inscribir a su último fichaje

Fumata blanca en el Avilés: este es el movimiento que ha permitido inscribir a su último fichaje

LaLiga: Elche - Barcelona, en directo

LaLiga: Elche - Barcelona, en directo

Marcelino Cortina, CEO de la tecnológica Treelogic, que salió a bolsa: «Ahora el sector TIC de Asturias llama la atención, antes no pintábamos nada»

Marcelino Cortina, CEO de la tecnológica Treelogic, que salió a bolsa: «Ahora el sector TIC de Asturias llama la atención, antes no pintábamos nada»

LaLiga: Levante - Atlético de Madrid, en imágenes

LaLiga: Levante - Atlético de Madrid, en imágenes

El Santa Olaya triunfa en el Nacional de larga distancia: Mario Méndez pulveriza la mejor marca de España en los 5.000 metros

El Santa Olaya triunfa en el Nacional de larga distancia: Mario Méndez pulveriza la mejor marca de España en los 5.000 metros

Los galardones "Marino Gutiérrez" premian la innovación, la tradición y los valores humanos: estas son las personas y entidades distinguidas

Los galardones "Marino Gutiérrez" premian la innovación, la tradición y los valores humanos: estas son las personas y entidades distinguidas

Habaneras con una cubana de Camagüey en Luanco

Habaneras con una cubana de Camagüey en Luanco
Tracking Pixel Contents