El Santa Olaya triunfa en el Nacional de larga distancia: Mario Méndez pulveriza la mejor marca de España en los 5.000 metros
El nadador vigués, con un tiempo de 52:25.35, rebaja en más de 20 segundos el mejor tiempo nacional y se alza con el título por tercera vez consecutiva
Los mejores nadadores de larga distancia se dieron cita este fin de semana en el pabellón Esperanza Lag de Elche y el nadador del Santa Olaya, Mario Méndez, no dejó indiferente a nadie. En el Campeonato de España de Larga Distancia, el vigués pulverizó el récord de España absoluto en la prueba de 5.000 metros, rebajando en más de 20 segundos la hasta ahora mejor marca. Mendéz registró un tiempo de 52:25.35, superando notablemente la marca de Alejandro Puebla, quien en el año 2021 completó la prueba en 52:46.52.
El olayista se consagró como campeón de España por delante de Mateo García -a 51.48 segundos- y de Cristóbal Trujillo -a 1:08.05 minutos-. Gracias a su gran resultado, el vigués se suma a otros dos olayistas históricos con récord de España vigentes en la actualidad: Marco Rivera, en el 800 libre (7:49.09 en 2009) y Merche Peris, en el 50 espalda (27.71 en 2013).
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Un camión cisterna cargado de leche vuelca en la Autovía del Cantábrico y bloquea el tráfico en sentido Galicia durante seis horas
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias
- Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
- Llega a Asturias una masa polar: la AEMET alerta de que el peligro será 'importante o extraordinario' en el Cantábrico, con oleaje y fuerte viento