El Santa Olaya triunfa en el Nacional de larga distancia: Mario Méndez pulveriza la mejor marca de España en los 5.000 metros

Los mejores nadadores de larga distancia se dieron cita este fin de semana en el pabellón Esperanza Lag de Elche y el nadador del Santa Olaya, Mario Méndez, no dejó indiferente a nadie. En el Campeonato de España de Larga Distancia, el vigués pulverizó el récord de España absoluto en la prueba de 5.000 metros, rebajando en más de 20 segundos la hasta ahora mejor marca. Mendéz registró un tiempo de 52:25.35, superando notablemente la marca de Alejandro Puebla, quien en el año 2021 completó la prueba en 52:46.52.

El olayista se consagró como campeón de España por delante de Mateo García -a 51.48 segundos- y de Cristóbal Trujillo -a 1:08.05 minutos-. Gracias a su gran resultado, el vigués se suma a otros dos olayistas históricos con récord de España vigentes en la actualidad: Marco Rivera, en el 800 libre (7:49.09 en 2009) y Merche Peris, en el 50 espalda (27.71 en 2013).