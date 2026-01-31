Así ha sido la segunda jornada del Mundial de ciclocross: buen nivel de la asturiana Lucía González en la previa de la gran cita de Benjamín Noval

El Campeonato del Mundo de ciclocross, que se está disputando en la localidad neerlandesa de Hulst, dejó para Asturias la buena actuación en categoría élite femenina de la sierense Lucía González (Nesta MMR), que acabó en decimoctava posición, a 4:19 de la ganadora, la neerlandesa Lucinda Brand, que superó por 27 y 41 segundos a las francesas Ceylin del Carmen Alvarado y Puck Pieterse, plata y bronce respectivamente. La valenciana Sofía Rodríguez (Nesta MMR), la otra española en liza en esta prueba del Mundial, acabó un puesto y cinco segundos por delante de Lucía González.

Raúl Mira roza el top-5 en sub-23

Uno de los que dejó mejor sabor de boca para la delegación española en esta jornada del Campeonato del Mundo fue el alicantino Raúl Mira, que estuvo entre los mejores en categoría sub-23, acabando en una gran séptima plaza, a 37 segundos del ganador, el belga Aaron Dockx. La plata fue para el francés Aubin Sparfel y el bronce para el neerlandés Keije Solen. Mira, que se había marcado el top ten como objetivo, superó con creces sus expectativas e incluso llegó por momentos a soñar con alcanzar el podio.

Raúl Mira tras acabar séptimo en el Mundial de ciclocross / RFEC

Cerca del top ten en la junior femenina

En la carrera júnior femenina, con la que dio comienzo esta segunda jornada del Campeonato del Mundo, la española Aitana Gutiérrez estuvo muy cerca de acabar entre las diez mejores, ocupando finalmente un gran duodécimo puesto, a 2:16 de la ganadora, la checa Barbora Bukovská, que le sacó quince segundos a la francesa Lise Revol, segunda, y treinta y cinco a su compatriota Lucie Grohová, tercera. Las otras dos españolas en competición, Mirari Gotxi y Carla Bañuls, fueron vigésimo quinta y trigésimo cuarta respectivamente, a 4:19 y 5:42 de la ganadora.

VIDEO: LG Media Sport / FOTO: Tino Álvarez

Últimas pruebas con protagonismo asturiano y español

La competición concluye mañana con el plato fuerte para el ciclismo asturiano y español, que será la prueba júnior con la que comienza esa última jornada de la temporada de ciclocross. El lavianés Benjamín Noval (Nesta MMR), que ya rindió a un grandísimo nivel el primer día en la prueba por equipos, en la que llevó a España a conseguir una meritoria séptima plaza, irá a por todas en este Campeonato del Mundo, en el que no es el gran favorito pero sí uno de los aspirantes a conseguir una plaza de podio. Noval no será la única baza asturiana en esta carrera júnior, ya que estará también su compañero en el equipo del Principado Nesta MMR, Martín Fernández, que buscará concluir de la mejor manera posible una temporada de ensueño.

Cita con la historia de Mathieu van der Poel

El colofón será la carrera élite masculina, en la que España espera hacer un buen papel con Felipe Orts, que logró el podio en la prueba de la Copa del Mundo de Benidorm y que aspira a acabar entre los elegidos de una competición en la que todos esperan ver cómo hace historia Mathieu van der Poel, que busca su octavo maillot arcoíris en esta especialidad. Una leyenda que además juega en casa. Asturias estará representada en esta prueba por Mario Junquera (Unicaja Gijón), otro que ha hecho un gran final de temporada y que buscará refrendarlo con una buena posición en esta última competición del año.