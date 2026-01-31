El Telecable Gijón visita al Trissino italiano en la Copa de Europa

El Telecable Gijón visita hoy (20:30 horas) la cancha del Trissino italiano, en partido correspondiente a la primera fase de la Copa de Europa de clubes. El equipo asturiano tiene muy cerca el pase de ronda después de haber ganado sus tres partidos, mientras que el conjunto italiano ha perdido los tres. Un encuentro en el que el cuadro gijonés, que cuenta en su palmarés con seis títulos de la Copa de Europa, parte como claro favorito. Por otra parte, el eNe Oposiciones Mieres disputa hoy su partido de la OK Liga, a las 18:00 horas, en la cancha del Bembibre. El equipo mierense busca su primera victoria de la temporada en la máxima competición nacional.