El Telecable vence en Italia y se asegura una plaza en la final four de la Copa de Europa

El Telecable consiguió un nuevo triunfo en competición europea ante un rocoso Trissino (1-3), que luchó durante todo el encuentro, pero sin poder hacer frente al poderío gijonés. Ana Catarina y Laia Juan abrieron la lata y Nuria Almeida se encargó de cerrar el marcador para conseguir una victoria que tiene premio extra: gracias a la victoria del Vila Sana, el Telecable se asegura una plaza en la final a cuatro de la Copa de Europa.

El conjunto gijonés dominó durante la mayor parte del encuentro y generó las mejores ocasiones pese a la férrea defensa italiana, hasta que a los ocho minutos Ana Catarina recibió una bola al borde del área y superó a la portera con un disparo raso, inaugurando así el marcador. Poco después Laia Juan sorprendió a la meta local con un remate de cuchara que sirvió para ampliar la ventaja.

Elena Tamiozzo le dio emoción al encuentro con un remate ajustado al palo (1-2), pero Nuria Almeida no tardaría en volver a poner al Telecable con dos tantos de ventaja.

En la segunda mitad, las de Tasha Lee se mantuvieron firmes y apenas concedieron para lograr el triunfo y garantizar su presencia en la final a cuatro de la Copa de Europa.