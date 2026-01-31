Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

El Telecable vence en Italia y se asegura una plaza en la final four de la Copa de Europa

La victoria ante el Trissino italiano permite a las de Natasha Lee asegurarse su presencia entre los mejores equipos del panorama continental

Las jugadoras del Telecable celebran un tanto durante la presente temporada.

Las jugadoras del Telecable celebran un tanto durante la presente temporada. / Ángel González

N.L.

Gijón

El Telecable consiguió un nuevo triunfo en competición europea ante un rocoso Trissino (1-3), que luchó durante todo el encuentro, pero sin poder hacer frente al poderío gijonés. Ana Catarina y Laia Juan abrieron la lata y Nuria Almeida se encargó de cerrar el marcador para conseguir una victoria que tiene premio extra: gracias a la victoria del Vila Sana, el Telecable se asegura una plaza en la final a cuatro de la Copa de Europa.

El conjunto gijonés dominó durante la mayor parte del encuentro y generó las mejores ocasiones pese a la férrea defensa italiana, hasta que a los ocho minutos Ana Catarina recibió una bola al borde del área y superó a la portera con un disparo raso, inaugurando así el marcador. Poco después Laia Juan sorprendió a la meta local con un remate de cuchara que sirvió para ampliar la ventaja.

Elena Tamiozzo le dio emoción al encuentro con un remate ajustado al palo (1-2), pero Nuria Almeida no tardaría en volver a poner al Telecable con dos tantos de ventaja.

Noticias relacionadas

En la segunda mitad, las de Tasha Lee se mantuvieron firmes y apenas concedieron para lograr el triunfo y garantizar su presencia en la final a cuatro de la Copa de Europa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  2. Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  3. Un camión cisterna cargado de leche vuelca en la Autovía del Cantábrico y bloquea el tráfico en sentido Galicia durante seis horas
  4. Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  5. ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias
  6. Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
  7. El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
  8. Llega a Asturias una masa polar: la AEMET alerta de que el peligro será 'importante o extraordinario' en el Cantábrico, con oleaje y fuerte viento

Laviana utilizará contenedores móviles para la recogida de basura (y esta es la fecha en la que empezará a funcionar el nuevo sistema)

Laviana utilizará contenedores móviles para la recogida de basura (y esta es la fecha en la que empezará a funcionar el nuevo sistema)

Castrillón renuncia a la ampliación del Museo de la Mina de Arnao y culpa al Principado del fiasco: "Sufrimos un bloque en nuestros proyectos"

Castrillón renuncia a la ampliación del Museo de la Mina de Arnao y culpa al Principado del fiasco: "Sufrimos un bloque en nuestros proyectos"

Así fue (en imágenes) la derrota del Real Avilés ante el Mérida

Así fue (en imágenes) la derrota del Real Avilés ante el Mérida

Gobernar ¿para qué?

La asfixia de la creatividad

El sanchismo era esto

La trenza como símbolo

De lo persa al totalitarismo islámico

Tracking Pixel Contents