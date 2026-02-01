Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

Benjamín Noval, cuarto en el Mundial de ciclocross tras una mala salida y una espectacular remontada

El asturiano se quedó cortado en el inicio de la prueba, perdió cerca de medio minuto con la cabeza y fue ganando posiciones hasta rozar el podio en una carrera junior que ganó el neerlandés Delano Heeren

Benjamin Noval durante el Mundial de ciclocross de Hulst (Países Bajos)

Benjamin Noval durante el Mundial de ciclocross de Hulst (Países Bajos) / RFEC

Antonio Lorca

Roberto Menéndez

Oviedo

Benjamín Noval (Nesta MMR) acabó cuarto en la prueba júnior del Mundial que se está disputando en Hulst (Países Bajos), la misma posición que el año pasado, tras protagonizar una espectacular remontada que le dejó a cinco segundos del podio. El de Laviana se quedó cortado en la salida, encerrado por el resto de competidores en la primera curva, y eso le costó quedarse lejos del grupo de cabeza y perder posiciones y tiempo.

Benjamín Noval durante el Mundial junior

Benjamín Noval durante el Mundial junior / RFEC

Una salida complicada y mucha desventaja inicial

Otro ciclista, con menos motor, hubiera tirado la toalla, pero el bravo asturiano no se rindió y, con 39 segundos perdidos con la cabeza en la tercera vuelta, en la que ya había logrado colocarse en sexta posición, siguió apretando en busca de alcanzar al menos el podio. A dos vueltas del final ya era quinto y en el inicio de la última estaba colocado cuarto, a 26 segundos de la cabeza, que en ese momento ocupaba el italiano Filippo Grigolini, y a 9 segundos del tercero, el belga Giel Lejeune.

Caídas, errores y lucha por el podio

Varios fallos del italiano Filippo Grigolini, que le llevaron al suelo, dieron alas al neerlandés Delano Heeren, que se colocó en cabeza para llegar en solitario a la meta, con nueve segundos de ventaja sobre Grigolini, que fue segundo, 10 sobre Giel Lejeune, que completó el podio, y 15 sobre el asturiano Benjamín Noval, que fue el más rápido en esas últimas vueltas pero que no pudo alcanzarlos por ese mal inicio que le hizo perder mucho tiempo.

Noticias relacionadas

VIDEO: Los mejores momentos de Benjamín Noval y Martín Fernández en la Copa del Mundo de ciclocross de Benidorm

VIDEO: Los mejores momentos de Benjamín Noval y Martín Fernández en la Copa del Mundo de ciclocross de Benidorm

VIDEO: LG Media Sport / FOTO: Tino Álvarez

Balance del equipo español y sensaciones finales

La actuación del equipo español fue extraordinaria, puesto que el cántabro Raúl López fue noveno, a 1:22 del ganador. El otro asturiano en liza, Martín Fernández, ocupó la vigésimo sexta plaza, a 2:46 de Lejeune. Un gran puesto en una carrera en la que compitieron 61 ciclistas, los mejores del mundo de la especialidad. Entre ellos estuvo un Benjamín Noval que se queda con el sabor amargo de no subirse al podio, pero que vuelve a salir con las sensaciones de que en sus piernas estaba el podio e incluso la victoria en una cita tan señalada como el Mundial de ciclocross.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  3. Una conductora choca contra dos vehículos aparcados y termina tirada en la calzada con un ataque de nervios: la llamativa intervención policial en Mieres
  4. Cazorla manda, el Oviedo gana, el Tartiere sonríe: victoria de oro ante el Girona (1-0)
  5. Las nuevas incorporaciones para el centro comercial Los Prados de Oviedo: una bolera, un restaurante mejicano y una cafetería sumamente conocida
  6. Míchel Sánchez, técnico del Girona, 'disfruta' de Cazorla: 'Cada vez que lo veo me alegro
  7. Doce', el caballo ciego de pura raza española que busca un hogar: 'Es muy noble y cariñoso, nunca vimos tanta dulzura
  8. Los Sánchez-Lima tienen 'las mejores vistas de Oviedo' e hicieron llorar a Diego Cervero

El tenis asturiano elogia la histórica gesta de Carlos Alcaraz: "Es una auténtica bestia, el número uno"

El tenis asturiano elogia la histórica gesta de Carlos Alcaraz: "Es una auténtica bestia, el número uno"

Así es La Barquerina, el área de expansión urbanística de Villaviciosa amenazada por Costas

Así es La Barquerina, el área de expansión urbanística de Villaviciosa amenazada por Costas

Veinte años de cartas de amor: el certamen literario de Grado celebra dos décadas y está a punto de cerrar el plazo para presentar obras a su última edición

Veinte años de cartas de amor: el certamen literario de Grado celebra dos décadas y está a punto de cerrar el plazo para presentar obras a su última edición

¿Dejó de lado Bisbal a sus compañeros de Operación Triunfo?: Rosa López rompe su silencio tras la polémica

Benjamín Noval, cuarto en el Mundial de ciclocross tras una mala salida y una espectacular remontada

Benjamín Noval, cuarto en el Mundial de ciclocross tras una mala salida y una espectacular remontada

El Principado prorroga el cierre del mercado de ganados de Pola de Siero y el resto de medidas contra la dermatosis nodular de las vacas: el nuevo plazo y las previsiones para recuperar la nomalidad

La aplaudida reacción de Fernando Alonso al histórico triunfo de Alcaraz en el Open de Australia: "Salvaje"

Tracking Pixel Contents