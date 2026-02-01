Benjamín Noval, cuarto en el Mundial de ciclocross tras una mala salida y una espectacular remontada
El asturiano se quedó cortado en el inicio de la prueba, perdió cerca de medio minuto con la cabeza y fue ganando posiciones hasta rozar el podio en una carrera junior que ganó el neerlandés Delano Heeren
Roberto Menéndez
Benjamín Noval (Nesta MMR) acabó cuarto en la prueba júnior del Mundial que se está disputando en Hulst (Países Bajos), la misma posición que el año pasado, tras protagonizar una espectacular remontada que le dejó a cinco segundos del podio. El de Laviana se quedó cortado en la salida, encerrado por el resto de competidores en la primera curva, y eso le costó quedarse lejos del grupo de cabeza y perder posiciones y tiempo.
Una salida complicada y mucha desventaja inicial
Otro ciclista, con menos motor, hubiera tirado la toalla, pero el bravo asturiano no se rindió y, con 39 segundos perdidos con la cabeza en la tercera vuelta, en la que ya había logrado colocarse en sexta posición, siguió apretando en busca de alcanzar al menos el podio. A dos vueltas del final ya era quinto y en el inicio de la última estaba colocado cuarto, a 26 segundos de la cabeza, que en ese momento ocupaba el italiano Filippo Grigolini, y a 9 segundos del tercero, el belga Giel Lejeune.
Caídas, errores y lucha por el podio
Varios fallos del italiano Filippo Grigolini, que le llevaron al suelo, dieron alas al neerlandés Delano Heeren, que se colocó en cabeza para llegar en solitario a la meta, con nueve segundos de ventaja sobre Grigolini, que fue segundo, 10 sobre Giel Lejeune, que completó el podio, y 15 sobre el asturiano Benjamín Noval, que fue el más rápido en esas últimas vueltas pero que no pudo alcanzarlos por ese mal inicio que le hizo perder mucho tiempo.
Balance del equipo español y sensaciones finales
La actuación del equipo español fue extraordinaria, puesto que el cántabro Raúl López fue noveno, a 1:22 del ganador. El otro asturiano en liza, Martín Fernández, ocupó la vigésimo sexta plaza, a 2:46 de Lejeune. Un gran puesto en una carrera en la que compitieron 61 ciclistas, los mejores del mundo de la especialidad. Entre ellos estuvo un Benjamín Noval que se queda con el sabor amargo de no subirse al podio, pero que vuelve a salir con las sensaciones de que en sus piernas estaba el podio e incluso la victoria en una cita tan señalada como el Mundial de ciclocross.
