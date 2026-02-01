Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un bravo Benjamín Noval roza el podio del Mundial de ciclocross el día que Mathieu van der Poel agranda su leyenda

El de Laviana remontó tras una mala salida en la prueba junior mientras que el legendario ciclista neerlandés sumó su octavo maillot arcoiris

Benjamin Noval durante el campeonato del Mundo de ciclocross

Benjamin Noval durante el campeonato del Mundo de ciclocross / RFEC

Antonio Lorca

Roberto Menéndez

Oviedo

El Campeonato del Mundo de ciclocross de Hulst (Países Bajos) tuvo todas las emociones posibles desde el primer día, con la prueba por equipos, hasta el último, culminando con la gloria de uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos, Mathieu van der Poel, que ganó su octavo maillot arcoíris, agrandando aún más su leyenda. Un Mundial que también dejó la brava actuación de Benjamín Noval (Nesta MMR), que tras una mala salida fue capaz de ir remontando posiciones hasta acabar cuarto, la misma posición que obtuvo el año pasado, a solo cinco segundos del podio.

Van der Poel, amo y señor del Mundial élite

En la prueba élite, el neerlandés Mathieu van der Poel, de 31 años, cumplió con los pronósticos y conquistó con holgura su octavo Mundial, y lo hizo en casa, desatando la locura de una afición que se congregó en masa. Su compatriota Tibor del Groos, ocho años menor, fue segundo, a 35 segundos del mito. El belga Thibau Nys completó el podio. Otro que tuvo un gran día fue el español Felipe Orts, que logró un meritorio séptimo puesto, a 1:04 de Van der Poel. El asturiano Mario Junquera (Unicaja Gijón), que ha hecho una gran temporada, fue 28.º, a 4:38, mientras que el cántabro Kevin Suárez (Nesta MMR) fue 29.º, a 4:49.

VIDEO: Los mejores momentos de Benjamín Noval y Martín Fernández en la Copa del Mundo de ciclocross de Benidorm

VIDEO: Los mejores momentos de Benjamín Noval y Martín Fernández en la Copa del Mundo de ciclocross de Benidorm

VIDEO: LG Media Sport / FOTO: Tino Álvarez

Un arranque prometedor con Noval como protagonista

El Campeonato del Mundo de ciclocross comenzó el viernes y ya ese día tuvo a Benjamín Noval como protagonista. La prueba por equipos, o Team Relay, dejó un buen séptimo puesto para el equipo de España, en el que el ciclista de Laviana fue el más rápido de la selección, remontando cinco puestos en su vuelta, hasta la séptima posición, de la que el equipo nacional ya no se movió.

Por la izquierda, Felipe Orts, Mario Junquera y Kevin Suárez, corredores españoles en la prueba élite

Por la izquierda, Felipe Orts, Mario Junquera y Kevin Suárez, corredores españoles en la prueba élite / RFEC

Gran nivel español en sub-23 y élite femenina

El sábado continuó la gran fiesta del ciclocross con la prueba masculina sub-23 y las júnior y élite femeninas. En sub-23 destacó el gran papel del español Raúl Mira, mientras que en la élite femenina la asturiana Lucía González (Nesta MMR) acabó con buen sabor de boca con un meritorio 18.º puesto, una plaza por detrás de la campeona de España Sofía Rodríguez (Nesta MMR).

Benjamín Noval en el Mundial de ciclocross de Hulst

Benjamín Noval en el Mundial de ciclocross de Hulst / RFEC

El calvario inicial de Noval en la prueba júnior

Este domingo estaba marcado en rojo por la participación de Benjamín Noval, que aspiraba al podio y, por qué no, a la victoria en la prueba júnior. Una mala salida le dejó cortado desde el inicio, encerrado por el resto de competidores en la primera curva, y eso le costó quedarse lejos del grupo de cabeza y perder posiciones y tiempo. Otro ciclista, con menos motor, hubiera tirado la toalla, pero el bravo asturiano no se rindió y, con 39 segundos perdidos respecto a la cabeza en la tercera vuelta, en la que ya había logrado colocarse sexto, siguió apretando en busca de alcanzar al menos el podio. A dos vueltas del final ya era quinto y en el inicio de la última estaba colocado cuarto, a 26 segundos de la cabeza, que en ese momento ocupaba el italiano Filippo Grigolini, y a 9 segundos del tercero, el belga Giel Lejeune.

Noticias relacionadas

Una remontada épica que se quedó a las puertas del podio

Varios fallos del italiano Filippo Grigolini, que le llevaron al suelo, dieron alas al neerlandés Delano Heeren, que se colocó en cabeza para llegar en solitario a la meta, con nueve segundos de ventaja sobre Grigolini, que fue segundo, 10 sobre Giel Lejeune, que completó el podio, y 15 sobre el asturiano Benjamín Noval, que fue el más rápido en esas últimas vueltas pero que no pudo alcanzarlos por ese mal inicio que le hizo perder demasiado tiempo.

