El Cid Jovellanos vence en Valladolid y ya es tercero

El Cid Jovellanos logró una importante victoria en el día de ayer ante el Valladolid (0-3) para auparse hasta la tercera posición en la clasificación. Los gijoneses dominaron en todas las facetas del juego, siendo muy efectivos en ataque, mediante Curro y Óscar Rodríguez. Por su parte, el Grupo Covadonga cayó derrotado ante el Extremadura Arroyo (3-1), en un partido en el que consiguieron poner la igualada antes de verse superados por su rival.