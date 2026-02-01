El Cid Jovellanos vence en Valladolid y ya es tercero
El Cid Jovellanos logró una importante victoria en el día de ayer ante el Valladolid (0-3) para auparse hasta la tercera posición en la clasificación. Los gijoneses dominaron en todas las facetas del juego, siendo muy efectivos en ataque, mediante Curro y Óscar Rodríguez. Por su parte, el Grupo Covadonga cayó derrotado ante el Extremadura Arroyo (3-1), en un partido en el que consiguieron poner la igualada antes de verse superados por su rival.
