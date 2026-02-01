El Club Voleibol La Calzada celebra 40 años de deporte, barrio y generaciones unidas en Mata Jove

El Club Voleibol La Calzada celebra su 40.º aniversario con un emotivo acto en el pabellón de Mata Jove, coincidiendo con la presentación oficial de todos sus equipos para la presente temporada. Cuatro décadas de historia, deporte de base y compromiso social con el barrio de La Calzada, en Gijón, fueron las grandes protagonistas de una jornada cargada de simbolismo.

Cuatro décadas formando personas y deportistas

Durante su intervención, Geles García resumió el espíritu del aniversario destacando la dimensión humana del proyecto:

“Si me tengo que quedar con algo de estos 40 años es con haber visto a generaciones que empezaron como jugadoras y que hoy son madres y padres, acompañando a sus hijas e hijos en este club”.

Gijón. Presentación de escuelas deportivas y equipos 2025/26 del CV La Calzada y 40 aniversario. / Juan Plaza

El CV La Calzada, que cumplirá oficialmente sus 40 años el próximo 5 de mayo, volvió a reivindicar que su éxito no se mide solo en resultados, sino en valores como el compañerismo, el esfuerzo, el respeto y la pasión por el voleibol, transmitidos de generación en generación.

Todos los equipos, reflejo del crecimiento del club

Uno a uno fueron desfilando todos los equipos del club, desde las categorías más pequeñas hasta los conjuntos sénior, evidenciando el crecimiento constante de una entidad que sigue siendo referente del voleibol de base en Gijón.

Especial protagonismo tuvieron las escuelas deportivas del CV La Calzada vinculadas a los colegios de Pumarín, Tremañes y Miguel de Cervantes, auténtica cantera del club y primer contacto con el voleibol para decenas de niñas y niños del barrio.

El papel clave de entrenadores y familias

Los aplausos fueron constantes, especialmente durante el reconocimiento al trabajo diario de entrenadores y entrenadoras, así como al esfuerzo silencioso de las familias, consideradas un pilar imprescindible para la continuidad y el crecimiento del proyecto temporada tras temporada.

Homenaje a Geles García, el alma del club

El momento más emotivo de la jornada llegó con el homenaje a Geles García, a quien el pabellón de Mata Jove dedicó un largo aplauso. Durante el reconocimiento se subrayó que “hay personas que no solo fundan un club, sino que le dan alma”, destacando su forma de entender el voleibol como una herramienta educativa y social, más allá de la competición.

“Espero que ayer, hoy y siempre sigamos otros 40 años más jugando por y para La Calzada”, afirmó la fundadora, dirigiéndose especialmente a las jugadoras y jugadores que hoy defienden los colores del club.

Respaldo institucional al CV La Calzada

El acto contó con la presencia de distintas autoridades. La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, hizo entrega a la fundadora de una figura de Las Letronas y destacó la aportación del club a la ciudad asegurando que “hacéis que Gijón sea mejor”.

Por su parte, la directora general de Deportes del Principado de Asturias, Manuela Ena, felicitó al club por su aniversario y agradeció a Geles García haber “abierto la puerta de la pista a las mujeres que venían detrás”, además de reconocer el papel fundamental de las familias en el deporte de base.

Un All Star para cerrar una celebración histórica

La jornada concluyó con un ambiente festivo y participativo, con un partido All Star entre jugadoras y entrenadores del club y varios sorteos entre el público, poniendo el broche final a una celebración que confirmó que el CV La Calzada es mucho más que un club deportivo: es historia viva del barrio y punto de encuentro de generaciones.