Competencia feroz por el liderato y una mayor brecha en la pelea por el play-off: así fue la jornada 20 en el grupo asturiano de Tercera Federación

La jornada 20 en el grupo asturiano de Tercera Federación terminó sin sorpresas en la lucha por el ascenso a Segunda. El Covadonga le mantiene el pulso al Llanera y sus inmediatos perseguidores también se llevaron los tres puntos, ampliando, eso sí, la brecha respecto a los adversarios que tratan de alcanzar los puestos de play-off

El filial del Sporting no baja el ritmo

SPORTING ATLÉTICO 3-0 NAVARRO Sporting Atlético: Iker Venteo (2), Iker Martínez (2), Lussenhoff (2), Sancho (2), Alex Diego (3), Enol Prendes (2), Matabuena (2), Oyón (3), Mancha (2), Ferreres (3) y Bruno Rubio (3). Cambios: Miguel Conde (3) por Mancha, min. 64. Yosmel (2) por Oyón, min. 64. Aarón Quintana (2) por Enol Prendes, min. 68. Pablo Sánchez (2) por Sancho, min. 78. Borja Montes (2) por Matabuena, min. 78. Navarro: Iker Martín (3), Hugo Rodríguez (2), Javi Álvarez (2), Pablo. González (2), Ofon (2), Adri Sánchez (2), Jacobo (2), Raúl Prado (2), Enol Sánchez (2), Álvaro Cubria (2) y Ameijide (2). Cambios: Alberto Fernández (2) por Ameijide, min. 66. Jose González (2) por Jacobo, min. 66. Fredo (2) por Hugo Rodríguez, min. 71. Jorge Castro (2) por Raúl Prado, min. 75. Goles: 1-0, min. 53, Bruno Rubio. 2-0, min. 62, Alex Oyón. 3-0, min. 75, Miguel Conde. Árbitro: Villa Martín (Oviedo). Amonestó al local Enol Prendes y a los visitantes Ameijide, Hugo Rodríguez y Pablo González. Campo 1 de Mareo: Unos 400 espectadores.

D. Blanco | Gijón

El Sporting Atlético mantiene el pleno de victorias en este 2026 tras golear al Navarro (3-0) en Mareo. Una vez iniciado el choque, el filial rojiblanco se hizo con el dominio del balón y el Navarro trataba de quitarse la presión de encima. Bruno Rubio fue uno de los más activos y estuvo cerca de adelantar al Sporting Atlético a la media hora de juego, pero su disparo con el exterior tras una gran jugada individual se iba rozando el palo. Aunque, en líneas generales, el Navarro se sintió cómodo en el primer tiempo y el encuentro se fue al descanso con 0-0.

Tras el paso por vestuarios, ambos equipos saltaron con los mismos jugadores y la tónica del primer tiempo no cambiaría en absoluto, siendo el Sporting Atlético dueño y señor del balón. Tan solo le haría falta a los rojiblancos ocho minutos para conseguir adelantarse en el marcador, gracias a un buen centro desde la banda de Chris Ferreres al que Bruno Rubio llegaba poderoso de cabeza para enviar el balón al fondo de la red, subiendo el 1-0 al marcador. El gol aportó tranquilidad a los rojiblancos para seguir buscando la portería rival, logrando poner tierra de por medio en el minuto 63 con un buen balón interior de Mancha hacia la posición de Alex Oyón, quien tras fajarse con su defensor la ganaba la partida y sacaba un disparo cruzado que engañaba a Iker Martín para colocar el 2-0 a favor del Sporting Atlético.

El segundo gol hizo que las cosas se pusieran muy complicadas para el Navarro, pese a lo cual los visitantes buscaron recortar distancias con una triple ocasión ante la que Iker Venteo respondió a las mil maravillas. La sentencia llegaría a quince minutos de la conclusión, gracias a un buen remate de cabeza de Miguel Conde en su debut como rojiblanco, ante el que nada podía hacer Iker Martín, poniéndose con 3-0 en el marcador los rojiblancos.

De ahí en adelante, los minutos pasaron con más pena que gloria, uniéndose Borja Montes en el tiempo de descuento a la fiesta goleadora, pero su tanto no subía al marcador al levantar el asistente el banderín indicando posición adelantada, llegando así a la conclusión del partido con un cómodo resultado con el que el Sporting alcanza los 38 puntos.

El Caudal recupera la sonrisa en Santianes

COLUNGA 0-1 CAUDAL Colunga: Javi Delgado (2), Santi (2), Saúl (3), Rodri (2), Hugo Díaz (3), Jandro (3), Nico (2), Blanco (2), Miguel (2), David (2) y Pedro (2). Cambios: Guille (1) por Nico, min. 67. Nacho (1) por Hugo, min. 76. Rodrigo (1) por Blanco, min. 83. Caudal: Álex González (2), Trabanco (2), Albuquerque (2), Mario (2), Diego Boza (2), Kike Fanjul (2), Jairo Cárcaba (2), Acerete (2), Delgado (2), Borja Rodríguez (2) y Agus (2). Cambios: Oladipupo (1) por Bauza, min. 70. Monte (1) por Fanjul, min. 77. Ordóñez (1) por Trabanco, min. 83. El gol: 0-1, min. 41: Jairo Cárcaba. Árbitro: Hernández Cortina (Gijón). Amonestó a los visitantes Agus Porto, Mario y Delgado. Municipal de Santianes.

Manolo | Colunga

El Caudal regresó a la senda de la victoria tras dos derrotas consecutivas gracias al solitario tanto de Jairo Cárcaba al filo del descanso. Los dos equipos ofrecieron un ritmo intenso y en el segundo tiempo el Colunga apretó en busca del empate, pero el conjunto mierense resistió, sumando su décimo triunfo del año.

Un Llanera superior mantiene el liderato

LLANERA 3-0 LENENSE Llanera: Javi Benítez (2); Izan (2), Paul Otia (2), Dominique (2), Mikel Busto (2), Mathieu (2), Dani Corgo (1), Viti (2), Dani González (3), Miguel Estébanez (1) y Romaric (2). Cambios: Ebea (2) por Miguel Estébanez, min. 54. Álex Solís (1) por Corgo, min. 67. Traore (s.c.) por Mikel Busto, min. 81. Pedro Soler (s.c.) por Izan, min. 81. Guille Vaamonde (s.c.) por Mathieu, min. 81. Lenense: Pelayo (2); Lucas Rodríguez (2), Jorge (2), Tall (2), Filip (2 ), Korka (1), Álex Abril (1), Pablo Naredo (2), Pelayo Paino (2), Pablo_Sánchez (2) y Vicente Carreño (2). Cambios: Momo (1) por Álex Abril, min. 57. Simón (1) por Filip, min. 69. Izan (1) por Pablo Naredo, min. 69. Mario Morán (s.c.) por Pablo Sánchez, min. 79. Goles: 1-0, min. 22:_Dani González. 2-0, min. 57:_Dani González. 3-0, min. 75:_Romaric. Árbitro: Álvaro González Bello (Nalón). Amonestó por parte local a Álex Solís y Ebea, y al visitante Simón. Pepe Quimarán: Unos 250 espectadores.

D. Ruiz | Posada de Llanera

El Llanera se mantiene al frente de la clasificación tras derrotar a un Lenense que opuso poca resistencia. El equipo de Chuchi Collado comenzó llevando las rendas del partido, con cuatro defensas, dos pivotes de contención y dejando las bandas a Viti y Miguel Estébanez, con opciones de entrar en área y asociarse con los puntos, en esta ocasión intercambiados, con Dani González en punta y Romaric la mediapunta.

El Llanera llegaba sobre todo con Dani González, buscando el apoyo de Romaric, y en el minuto 22 el punta abrió el resultado tras un pase interior. El Lenense apenas se acercó al meta local, intentándolo solo desde lejos.

Tras el descanso, el Llanera salió a sentenciar y de nuevo Dani González y Romaric, con otros dos goles, establecieron el resultado definitivo ante un Lenense que solo disparó a puerta dos veces y en las dos se encontró con la madera.

Toquero mete presión al líder

COVADONGA 2-1 TUILLA Covadonga: Álvaro (1); Pablo Secades (1), Adrián Trabanco (2), Sergio (1), Miguel (1), David (1), Michel Secades (2), Bauti (1), Guille Cueto (2) y Toquero (3). Cambios: Pablo Tineo (2) por Bauti, min. 46; Álex Arias (2) por Vicente, min. 46; Morilla (1) por Pablo Secades, min. 66; Aitor Helena (s.c.) por Toquero, min. 87; Sergio Arias (s.c.) por Miguel, min. 87. Tuilla: Guille (2); Enri (1), Miloud (1), Mariscal (1), Guti (1), Said (1), Robert (1), Galo (3), Diego (2), Mundaca (2) e Isra (1). Cambios: Lele (1) por Robert, min. 68; Monasterio (s.c.) por Diego, min. 81. Goles: 1-0, min. 70: Toquero. 2-0, min. 72: Toquero. 2-1, min. 75: Said. Árbitro: Iraqui Rato (Gijón). Amonestó a los locales David, Guille Cueto y Toquero, y a los visitantes Mariscal, Miloud, Said, Lele y Mundaca. Álvarez Rabanal: 200 espectadores.

Arango | Oviedo

El Covadonga se impuso al Tuilla en el Álvarez Rabanal en un partido que le permite mantenerse en la lucha por el liderato junto al Llanera.

El duelo se caracterizó por una primera parte marcada por la falta de juego y de ocasiones claras, con el balón moviéndose casi siempre en el centro del campo y escasas llegadas a las áreas. Solo al final del primer tiempo se animó el encuentro, con un pase profundo de Vicente para Toquero, que se plantó en el área, aunque Miloud le ganó la acción en una jugada en la que la grada reclamó penalti. Poco después, Toquero remató alto tras un saque de esquina.

Tras el descanso, el Covadonga introdujo dos cambios y pasó a tener más el balón, acercándose con mayor frecuencia al área rival. Nada más reanudarse el juego, Toquero llegó hasta la línea de fondo y su disparo al primer palo fue despejado por Guille, con Mariscal alejando después el peligro. En el minuto 54, una buena combinación entre Toquero, Álex Arias, Sergio Arias y Pablo Tineo acabó con un disparo desde la frontal que el meta visitante atajó en dos tiempos.

El dominio local tuvo continuidad y en el 63 Guille Cueto, tras deshacerse de dos defensas, se plantó en el área, pero su remate salió rozando el larguero. En apenas cinco minutos se decidió el partido. En el 70, una jugada rápida por la izquierda terminó con centro de Álex Arias y remate de cabeza de Toquero, ajustado al palo izquierdo. Dos minutos más tarde, el propio Toquero recogió el balón a unos treinta metros y sorprendió con una vaselina que supuso el segundo tanto.

El Tuilla reaccionó de inmediato y recortó distancias tras un error defensivo local. Said se hizo con el balón y, en el uno contra uno, batió a Álvaro por bajo. El tramo final fue más abierto, con dos ocasiones visitantes a balón parado, en faltas lanzadas por Galo que Guille desbarató, bien directamente o con ayuda de un defensor.

Victoria trabajada del Covadonga, que necesitó paciencia para abrir el marcador y encontró el premio tras el descanso. En la próxima jornada, el conjunto ovetense visitará al San Martín el domingo a las 12.00 horas, mientras que el Tuilla recibirá al Mosconia el mismo día a las 16.30 horas.

El Praviano se impone al Titánico, que falló un penalti

TITÁNICO 0-1 PRAVIANO Titánico: Damián Sampedro (3); Álex García (2), Mati (2), Pablo Flores (2), Vilches (2), Barbón (2), Sergio González (2), Pablo Fernán (1), Jairo Vidal (1), Lele (2) y_Armayor (2). Cambios: Juan Laine (1) por Pablo Fernán, min. 58. Ian (1) por Jairo Vidal, min. 58. Eloy Ordóñez (s.c.) por Sergio González, min. 72. Sergio Carcedo (s.c.) por Lele, min. 72. Oliver (s.c.) por Mati, min. 77. Praviano: Ali Fall (2);_Argüelles (2), Oriol (2), Gabancho (3), Dani Lara (3), Fran Álvarez (2), Fer Villar (2), Adri del Oso (3), Luis Nuño (2), Diego Iza (2) y Tomás (3). Cambios: Álex Cipleu (1) por Del Oso, min. 64. Marqueta (1) por Iza, min. 64. Sergio (s.c.) por Argüelles, min. 82. Carlos (s.c.)_por Fran Álvarez, min. 88. El gol: 0-1, min. 24:_Tomás. Árbitro: Fernández Blanco (Gijón)._Amonestó al local Nuño y al visitante Fer Villar. Las Tolvas: 280 espectadores.

J. Suárez | Pola de Laviana

Partido disputado en el que Tomás resolvió para el Praviano. A los 13 minutos, el equipo visitante tuvo una ocasión que salvó Damián Sampedro, respondió el Titánico, pero el remate de Samu Armayor se fue desviado. Sí acertó Tomás tras un saque de esquina botada por Adri del Oso, en el que el balón quedó suelto y Tomás estuvo rápido.

Tras el descanso, el Titánico fue a por el empate y en el 47 Lele recibió un manotazo en el área, pero Pablo Fernan marró el penalti. El Praviano se vino arriba tras el error local y dipuso de varias ocasiones que salvó Damián_Sampedro. En el 79, Eloy Ordóñez ejecutó un libre directo para el Titánico que a punto estuvo de sorprender a Ali.

Empate justo entre Llanes y Gijón Industrial en San José

LLANES 1-1 GIJÓN INDUSTRIAL Llanes: Moi (1); Hugo (2), Pablo Álvarez (2), Iván (2), Bamba (2), Richi (2), Arturín (2), Gonzalo Canal (1), Thomas Ferreira (2), Javi Huerta (2) y Borja Llaca (2). Cambios: Álvaro Viña (1) por Javi Huerta, min. 64. Ivanchu (1) por Borja Llaca, min. 64. Gijón Industrial: Raúl (1);_David Blanco (2), Sergio Blanco (2), Álvaro del Río (2), Manduci (1), Saha (2), Pucheu (1), Nacho Quintín (2), Requejo (1), Adrián_Rodríguez (1) y Chery Rubiera (2). Cambios: Héctor Núñez (1) por Sergio Blanco, min. 66. Borja Prieto (3) por Pucheu, min. 66. Miguel Sánchez (1) por Quintín, min. 72. Mauro (1) por Adrián Rodríguez, min. 81. Goles: 1-0, min. 20:_Arturín. 1-1, min. 66:_David Blanco. Árbitro: Martos Amor (Avilés). Expulsó al local Hugo en el min. 95 con roja directa. Amonestó a Moi, Hugo y Pablo Álvarez, y a Saha, Miguel Sánchez y Nacho Quintín. San José: 262 espectadores.

Manuel Agustín | Llanes

Resultado justo en un partido en el que el Llanes salió mejor, tuvo unos buenos 25 primeros minutos, en los que logró el tanto de Arturín tras una falta lateral botada por Javi Huerta. El Industrial apenas dispuso de ocasiones en la primera parte mientras que el local Richi tuvo una oportunidad que se fue desviada.

En la segunda parte, el Industrial se fue arriba y Pucheu tuvo un disparo que se le fue alto. El empate llegó en otra falta lateral, que no acertó a despejar la zaga local y remató David Blanco. Tuvo el Industrial un disparo de Borja Prieto, que dio en la escuadra, y una ocasión que le costó la expulsión a Hugo para salvar el empate.

L'Entregu se aleja de la promoción

L´ENTREGU 1-1 SIERO L’Entregu: Gonzalo Ardura (1);_Pablo (2), Meana (2), Cristian Ferreiro (3), Kike Meaurio (2), Javi Gutiérrez (2), Leyder (2), Kasse Aly (2), Mario Canal (1), Pacoli (2) y César García (3). Cambios: Mateo Casas (2) por Mario Canal, min. 46. Berto Arias (2) por Kike Meaurio, min. 57. Pereira (2) por Javi Gutiérrez, min. 74. Siero: Aitor (3);_Hugo Donate (2), Rober Villa (2), Álex Blanco (3), Martín (3), Nacho (2), Edu Llosa (2), Vigil (2), Guille Fano (2), Noé (2)_y Carlos Figaredo (2). Cambios: Medori (1) por Rober Villa, min. 61. Nico Vega (1) por Guille Fano, min. 61. Sené (2) por Martín, min. 74. Juan_Fernández (1) por Carlos Figaredo, min. 74. Sergio (s.c.) por Edu Llosa, min. 79. Goles: 0-1, min. 18:_Martín. 1-1, min. 90:_Mateo Casas. Árbitro: Fernández García (Oviedo). Amonestó por parte local a Mario Canal y Pacoli, y por parte visitante a Rober Villa y Nacho. Nuevo Nalón: Unos 200 espectadores.

Juan Merino | El Entrego

L’Entregu conserva el sexto puesto, pero ve como se aleja la promoción (está a cinco puntos del quinto, el Caudal de Mieres) tras empatar ante un Siero que se adelantó pronto en el marcador y que después supo controlar bien el choque, aunque tampoco pudo evitar que un Mateo Casas hiciera el tanto del empate cuando se agotaba el partido.

Una primera parte bastante anodina de los locales, con mayor control del juego por parte de un Siero que obtuvo premio a su buena disposición táctica en el minuto 18, cuando aprovechando una mala salida del balón por la defensa entreguina, el balón llegó a Martín, que batió sin paliativos a Gonzalo Ardura. Hasta ese momento no había pasado nada de nada.

Cuando intentaba recomponerse L’Entregu del marcador adverso, el Siero tuvo otra llegada por banda en un remate de Guille Fano que despejó un defensa a córner cuando se mascaba el 0-2. Los locales tuvieron un arreón durante los últimos minutos, con acercamientos a la meta de un seguro Aitor, que se lució a disparo de Meana a la salida de un córner.

La segunda parte fue un monólogo de los locales, con alguna salida esporádica del Siero, que se dedicó a conservar el resultado. Los locales salieron bastante más enchufados, con incluso buen juego combinativo, pero con nulo resultado en el área de Aitor.

El sistema de contención visitante funcionó hasta el minuto 90, en el que un córner (muy protestado por la parroquia visitante) lo ejecutó perfectamente César García al primer palo y lo remató magistralmente como un delantero centro Mateo Casas al segundo palo sin que Aitor pudiera evitar que el balón se colara.

Este gol hizo justicia a lo que se vio en el campo. Un equipo, el local, que quiso y no pudo, y un Siero que contuvo muy bien a los locales, a los que cuando se ven por detrás en el marcador les cuesta lo indecible trenzar buen juego y mucho más crear situaciones de peligro. L’Entregu empató más por insistencia que por juego y claridad de ideas.

Un fallón Stadium empata con el San Martín

AVILÉS STADIUM 0-0 SAN MARTÍN Avilés Stadium: Chechu Grana (2);_Chechu Flores (2), Edu Guerra (1), Néstor Bustelo (2), Danny (2), Josín Remuñán (2), Bryan (1), Guardado (2), Borja López (1), Bango (2) y Mario López (2). Cambios: Ito (2) por Borja López, min. 66. Pelayo Cuesta (2) por Edu Guerra, min. 84. David Heres (2) por Danny, min. 84. San Martín: Enol (2);_Vega (2), Javi (1), Jota (2), Baragaño (1), Jairo (2), Ferra (1), Mateo (1), Yago (2), Manín (2) y Charly (1). Cambios: Biforcos (2) por Mateo, min. 61. Felipe (1) por Javi, min. 61. Marco (2) por Baragaño, min. 69. Aitor (2) por Ferra, min. 69. Diego (1) por Charly, min. 85. Árbitro: Bastián Sanjuan (Gijón). Amonestó por parte local a Danny, Mario López y Josín Remuñán, y a los visitantes Baragaño, Jairo, Diego y al entrenador. Muro de Zaro: Unos 240 espectadores.

José Ignacio | Avilés

El Avilés Stadium fue mejor, empezó con dos ocasiones claras de Danny, aunque la que estuvo más cerca de ser gol fuel del San Martín en un balón alto que salvó Edu Guerra bajo palos. Bryan tuvo otras dos llegadas claras para los locales antes de una segunda parte en la que se igualó el partido, siempre con la iniciativa local, que tuvo las mejores opciones para marcar.

El Mosconia logra la victoria en un partido muy igualado

MOSCONIA 1-0 CEARES

Mosconia: Víctor (2); Muñiz (3), Gonzalo (3), Pablo Espina (3), Jandrín (3), Nico Arce (3), Isma Fagir (3), Berto (2), Javi Perera (2), Raúl Bebe (2) y Morcillo (3). Cambios: Sergio Ríos (2) por Isma Fagir y Pablo Ares (2) por Raúl Bebe, min. 57; Berlanga (1) por Pablo Espina y Dani Palacio (1) por Javi Perera, min. 72; Javi Campomanes (2) por Morcillo, min. 81. Ceares: Nacho (2); Héctor Zuazua (3), Felgueroso (2), Matheus (3), Pelayo (2), Mateo Nistal (3), Layman (3), Ferreiro (2), Pedro Glez. (2), Erasmos (2) y Hugo (3). Cambios: Steven Ospina (2) por Ferreiro, min. 36; Madeira (2) por Mateo Nistal, min. 66; Gilberto (3) por Matheus, min. 81; Juan (1) por Pelayo, min. 81; Carcedo (1) por Hugo, min. 81. El gol: 1-0, min. 40: Isma Fagir. Árbitro: Juan González (Avilés). Amonestó a los locales Pablo Espina, Jandrín y Dani Palacio; y al visitante Pelayo. Marqués de la Vega de Anzo.

N. L. | Grado

Partido intenso y duro en Grado, con mucha igualdad en la primera parte. El Mosconia golpeó en una buena transición conducida por Javi Pereira: encontró a Fagir dentro del área, hubo devolución y, tras el disparo cruzado, llegó el 1-0. El Ceares acumuló llegadas y generó sensación de peligro, pero no llegó a finalizar entre palos. Ahí, el Mosconia supo sostenerse y defender la ventaja.

Tras el descanso, el Ceares salió con una marcha más, con clara intención de empatar. El Mosconia siguió protegiéndose, pero también buscó con insistencia la diagonal hacia la banda izquierda para salir y hacer daño. El conjunto gijonés apretó, sobre todo a balón parado, donde remató prácticamente todo, aunque sin precisión: hubo presencia y segundas jugadas, pero faltó puntería. El Mosconia, por su parte, tampoco logró cerrar el partido: le costó encontrar el segundo, más allá de algún remate sin demasiado peligro.

Ya en el tramo final, el Mosconia tuvo incluso la sentencia. Ríos firmó dos acciones claras: en una asistió a Ares, que rozó el gol en el mano a mano, y en otra Palacios no llegó por poco a empujarla. Al final, el resumen es sencillo: el Mosconia acertó la que tuvo a puerta y luego resistió el empuje del Ceares para amarrar el 1-0.